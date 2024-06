Η μεγαλύτερη ανατροπή ever - «Κλίβελαντ, αυτό για σένα» από τον Λεμπρόν Τζέιμς

«Καμία ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει από το 3-1 και να κερδίσει το πρωτάθλημα. Και στις 32 περιπτώσεις η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε».

Αυτή ήταν η λεζάντα των αμερικανικών εκπομπών προβάλλοντας την iconic πλέον φιγούρα του Λεμπρόν Τζέιμς με γυαλιά ηλίου, ακουστικά και μια μπλούζα του διάσημου WWE παλαιστή «Undertaker» κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Κλίβελαντ Καβαλίερς πριν το Game 5 κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για τους NBA Finals του 2016.

Η ιστορία που γράφτηκε κόντρα σε μία... ιστορική ομάδα

Όλοι ήταν έτοιμοι να δουν τους Γουόριορς να σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ομάδα που εκείνη τη σεζόν πέτυχε ρεκόρ 73 νικών και 9 ηττών κατά τη διάρκεια της Regural Season για να «σπάσουν» το ρεκόρ του 72-10 των Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν από το 1996 ως το καλύτερο ρεκόρ ομάδας στα χρονικά.

Ήταν η ομάδα που είχε στις τάξεις της τον παμψηφεί (πρώτη φορά στην ιστορία) MVP της σεζόν και κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος Στέφεν Κάρι, μαζί με τον επίσης εκ των κορυφαίων σουτέρ, Κλέι Τόμπσον, του πολυεργαλείου Ντρέιμοντ Γκριν και της παρέας τους που υπό τις οδηγίες του Στιβ Κερ άλλαζαν μια ολόκληρη εποχή στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Όμως ο κορυφαίος παίκτης του παγκοσμίου μπάσκετ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Το 2014, ο Λεμπρόν Τζέιμς επιστρέφει στο Κλίβελαντ όπου έφυγε σαν... κυνηγημένος για να τηρήσει την υπόσχεσή του και να φέρει το πρώτο πρωτάθλημα στην ομάδα των Καβαλίερς και στην πόλη. Το 2015 αποτυγχάνει, γνωρίζοντας την ήττα με 4-2 από τους Γουόριορς και παίζοντας ουσιαστικά μόνος λόγω των τραυματιών Καϊρί Έρβινγκ και Κέβιν Λοβ.

Ήρθε η εξιλέωση και με τι τρόπο: με τρόπου που δεν ξανάγινε ποτέ

Ωστόσο, η επόμενη σεζόν ήταν αυτή της απόλυτης εξιλέωσης. Τι κι αν οι «ιππότες» βρέθηκαν να χάνουν με 3-1 στο remake της σειράς με αντιπάλους τους Γουόριορς οι οποίοι έφεραν όλους εκείνους τους τίτλους και τα ρεκόρ που προαναφέραμε; Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του NBA πήρε σάρκα και οστά. Το Κλίβελαντ μειώνει σε 3-2 χάρη στους 41 πόντους των Τζέιμς και Έρβινγκ και το 112-97 μέσα στην Καλιφόρνια χαλώντας τη φιέστα των «πολεμιστών». Ακολούθησε η νίκη με 115-101 πίσω στο Οχάιο με τον Λεμπρόν να φτάνει ξανά τους 41 πόντους (με 11 ασίστ) και να πάει τη σειρά σε 7ο και τελευταίο ματς στην έδρα της παρέας του Στέφενς Κάρι, έχοντας προ πυλών την ολοκλήρωση της απόλυτης επιστροφής.

Σε εκείνο το ματς της 19ης Ιουνίου του 2016, ο «βασιλιάς» πέτυχε μυθικό τριπλ-νταμπλ με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ο Κέβιν Λοβ κατέβαζε το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο (14) και ο Καϊρί Έρβινγκ έβαζε ένα από τα μεγαλύτερα σουτ της ιστορίας του αθλήματος, γράφοντας με τρίποντο το 92-89 στα 53 δευτερόλεπτα, ενώ είχε προηγηθεί το αλησμόνητο μπλοκ του Λεμπρόν σε λέι-απ αιφνιδιασμού του Άντρε Ιγκουοντάλα ο οποίος έχασε την ευκαιρία να βάλει σε θέση οδηγού την ομάδα του.

Το τελικό 93-89 γράφτηκε, όπως γράφτηκε και η ιστορία της μοναδικής ανατροπής από 3-1 σε επίπεδο τελικών του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανακηρύσσεται Finals MVP αφού ηγήθηκε της ομάδας του σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, γεγονός που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από έναν μόνο παίκτη σε μια ολόκληρη σειρά αγώνων ΝΒΑ Playoffs. Το αποκορύφωμα έρχεται με το κλάμα του «King James» ο οποίος λυγίζοντας σε παγκόσμια μετάδοση, φώναξε το αξέχαστο πλέον «Cleveland this is for you» (σ.σ. Κλίβελαντ αυτό είναι για σένα), φέρνοντας το πολυπόθητο πρωτάθλημα στη γενέτειρά του, στο Οχάιο, όχι μόνο σε επίπεδο ΝΒΑ αλλά γενικότερα σε επίπεδο επαγγελματικού αθλητισμού πρώτης κατηγορίας στις ΗΠΑ.

Η Πολιτεία είχε να πανηγυρίσει έναν ανάλογο τίτλο πάνω από μισό αιώνα και συγκεκριμένα από το 1964 και το πρωτάθλημα NFL (American football) των Κλίβελαντ Μπράουνς. Μέχρι που ένα δικό της παιδί, «a kid from Akron, Ohio» (όπως είχε πει ο ίδιος), της έδωσε το δικαίωμα να πιστέψει στα θαύματα.