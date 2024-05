Επιστροφή σε Final Four για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μία εξαιρετική πορεία στην κανονική διάρκεια της Euroleague τερματίζοντας δεύτεροι, ενώ στα play offs της διοργάνωσης κατάφεραν να περάσουν το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 3-2.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάει στο Βερολίνο με σκοπό μετά από 13 χρόνια να τερματίσει στην κορυφή της Ευρώπης. η «πράσινη» ΚΑΕ προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, όπου καλεί τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τα ματς του Final Four.

𝗔𝘄𝗮𝘆 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗩𝗜𝗣: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δίνει στους φιλάθλους της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Final 4 της Euroleague από το Globalsat VIP Lounge του ΟΑΚΑ, με την αγορά ενός combo εισιτηρίου και για… pic.twitter.com/7JPPvhmiNO — Panathinaikos BC (@paobcgr) May 21, 2024

Δείτε την ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Hearts in Berlin, Eyes in OAKA. Away Games VIP: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δίνει στους φιλάθλους της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Final 4 της Euroleague από το Globalsat VIP Lounge του ΟΑΚΑ, με την αγορά ενός combo εισιτηρίου και για τις δύο ημέρες της αγωνιστικής δράσης.

Ζήσε τη μοναδική εμπειρία θέασης του «The Wall» με εξαιρετικής ποιότητας spirits και signature cocktails, από το Teddy’s Speakeasy και Teddy’s Elixir, ενώ μπορείς να απολαύσεις τα μοναδικά πούρα Habanos στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Cigar Lounge! Σημειώνεται πως θα λειτουργεί το VIP Zakcret Spot του ΟΑΚΑ με όλα τα προϊόντα της ομάδας μας να είναι διαθέσιμα με 15% έκπτωση για όλους τους παρευρισκόμενους.

**To Globalsat VIP Lounge θα ανοίξει την Παρασκευή (24/5) μια ώρα πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού και την Κυριακή (26/05) μια ώρα πριν την έναρξη του μικρού τελικού και θα παραμείνει ανοιχτό για την παρακολούθηση όλων των αγώνων!».