Η Μπάγερν τιμά τη μνήμη του Φρανζ Μπεκενμπάουερ και αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 5 [Vid]

𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒐𝒖𝒓 𝑲𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓. 👑



In memory of Franz Beckenbauer: FC Bayern will never again give out jersey number 5. 🕊️♥️ pic.twitter.com/1DtM95LuO8