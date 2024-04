Η ώρα της αλήθειας: Αυτά είναι τα 6 πιο βρώμικα σημεία στο γραφείο σου!

Το πρώτο και κυριότερο είναι το ίδιο το γραφείο σου. Ναι, ναι καλά διάβασες. Πρόκειται για μια μεγάλη επιφάνεια, με πολλά πράγματα επάνω, που εκτός από εσένα αγγίζεται και από άλλους ανθρώπους, είτε αυτό είναι το αφεντικό σου, είτε κάποιος συνάδελφος που σου έφερε μερικά αρχεία, είτε άνθρωποι που ασχολούνται με την καθαριότητα. Κάπως έτσι, τα μικρόβια και τα σταγονίδια μεταφέρονται και δύσκολα μπορούν να καθαριστούν.

«Ο καλύτερος τρόπος για να ελαχιστοποιήσεις τα μικρόβια είναι να αποφύγεις την επαφή. Αυτό φυσικά είναι αδύνατον να συμβεί. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να σκουπίζεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα πολύ καλά το γραφείο σου, χρησιμοποιώντας απολυμαντικό σπρέι», προτείνει η ο Jason Tetro, οικοδεσπότης του Super Awesome Science Show και συγγραφέας του «The Germ Code».

Το πληκτρολόγιο

Περνάς άφθονο χρόνο μπροστά στον υπολογιστή σου, πληκτρολογώντας ακατάπαυστα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι συμβαίνει με αυτά τα πλήκτρα; Σύμφωνα με τους ειδικούς, ανάμεσά τους μπορούν να συσσωρευτούν μικρόβια και σκόνη, συνεπώς ένα απλό πέρασμα με χαρτί δεν είναι αρκετό για να καθαριστεί πλήρως. «Περισσότεροι από 3.000 οργανισμοί μπορούν να βρεθούν ανά τετραγωνική ίντσα σε ένα πληκτρολόγιο», είπε ο Δρ. Ρον Μπράουν, πρώην ιατρικός διευθυντής του EMS για την κομητεία Seminole στη Φλόριντα.

Και πρόσθεσε: «Όλο και περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε τώρα σε δουλειές που βρισκόμαστε μπροστά σε οθόνες υπολογιστών και πληκτρολόγια έως και οκτώ ώρες την ημέρα, σχεδόν 2.000 ώρες κάθε χρόνο», είπε ο Μπράουν. «Αν σκεφτείς τους εργαζόμενους που φέρνουν το μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο τους χωρίς να πλένουν τα χέρια τους, τότε τα βακτήρια μεταφέρονται απευθείας στο στόμα τους», τόνισε.

Συνεπώς την επόμενη φορά που θα σκουπίσεις το γραφείο σου, σκούπισε και το πληκτρολόγιό σου.

Τα πόμολα

Πιάνεις το πόμολο για να ανοίξεις την πόρτα της εισόδου, την πόρτα του γραφείου σου, του μπάνιου ή ακόμα και της κουζίνας, αν αυτή βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο. Έχεις αναλογιστεί ποτέ πόσα μικρόβια μπορούν να υπάρχουν πάνω σε ένα πόμολο; «Τα πόμολα, μακράν, είναι τα πιο βλαβερά σημεία σε ένα γραφείο λόγω του μεγάλου αριθμού χεριών που τα αγγίζουν καθημερινά», είπε ο Δρ Ντάβαλ Ντεσάι , γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας/νοσοκομειακής περίθαλψης στο Νοσοκομείο Έμορι.

Προφανώς και δεν θα σου προτείναμε να αρχίσεις να καθαρίζεις τα πόμολα του κτιρίου ένα προς ένα. Το σημαντικότερο είναι να προσέξεις την υγιεινή των χεριών σου. Κατά την έλευσή σου στη δουλειά πλύνε τα χέρια σου με ζεστό νερό και σαπούνι, ενώ φρόντισε να έχεις στο γραφείο σου αντισηπτικό σπρέι, όπως και υγρά μαντηλάκια.

Ο φούρνος των μικροκυμάτων ή το ψυγείο

Η αίθουσα για το μεσημεριανό γεύμα ή το διάλειμμα που βρίσκεται συνήθως στην κουζίνα ή δίπλα από αυτή είναι ένα μέρος που επισκέπτονται όλοι οι υπάλληλοι μιας εταιρείας τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως το ψυγείο και ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιούνται σχεδόν απ’ όλους, συνεπώς καταλαβαίνεις πόσο μικρόβια υπάρχουν στις λαβές.

«Αυτά είναι τα πιο ευάλωτα μέρη γιατί αγγίζουμε αυτές τις περιοχές ακριβώς πριν φάμε», λέει ο Ντεσάι. Την επόμενη φορά που θα ζεστάνεις το φαγητό σου στον φούρνο ή θα το βγάλεις από το ψυγείο, θυμήσου να πλύνεις τα χέρια σου πριν αρχίσεις να τρως.

Τα κουμπιά του ασανσέρ

Μετά από έρευνα που έγινε για τα κουμπιά του ανελκυστήρα στα νοσοκομεία, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βακτηρίων που υπάρχουν σε ένα κουμπί έξω ή μέσα στο ασανσέρ είναι μεγαλύτερος από αυτόν που υπάρχουν στη λεκάνη μιας δημόσιας τουαλέτας.

«Τα ασανσέρ βρίσκονται συχνά σε γραφεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, πολυκατοικίες και πολλά άλλα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά αγγίζουν τα ίδια κουμπιά του ανελκυστήρα αφού έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς τύπους και επίπεδα βακτηρίων», είπε ο Μπράουν.

Μια καλή λύση για να σταματήσεις να έρχεσαι τόσο άμεσα σε επαφή με τόσα μικρόβια είναι να αγγίζεις το κουμπί με κάτι άλλο, όπως το κλειδί του αυτοκινήτου σου ή ένα χαρτομάντιλο. «Μπορείς να προσπαθήσεις να το αγγίξεις με κάτι άλλο και να μην χρησιμοποιήσεις τα γυμνά χέρια σου», είπε ο Βάσκες.

Το μηχάνημα αυτόματης πώλησης

Ο αυτόματος πωλητής που υπάρχει εγκατεστημένος στα γραφεία σε έχει σώσει πολλές φορές, όταν νιώθεις μια λιγούρα να σου χτυπάει την πόρτα, αλλά δεν έχεις χρόνο να πεταχτείς μέχρι το περίπτερο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος είναι συνεχόμενη, συνεπώς τα μικρόβια που υπάρχουν πάνω στα πλήκτρα είναι ατέλειωτα.

«Οι αυτόματοι πωλητές είναι ένα από τα πιο βλαβερά μέρη στα γραφεία, επειδή το αγγίζουν πολλοί άνθρωποι και υπάρχει ελάχιστο έως καθόλου καθάρισμα», εξήγησε ο Μπράουν. «Για να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης έχουν πολλές γωνίες και ρωγμές, όπως κουμπιά και υποδοχές φαγητού, που είναι δύσκολο να καθαριστούν και έτσι συγκρατούν σημαντική ποσότητα βακτηρίων που μπορούν να εξαπλωθούν».



Το κινητό

Last but not least το κινητό σου. Αποτελεί προέκταση του χεριού σου είτε πας στην κουζίνα για φαγητό, είτε στο μπάνιο, είτε στο γραφείο του συναδέλφου σου για σύσκεψη. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές θεώρησαν τα κινητά ως συσκευές που παρακάμπτουν τις «χρυσές» πρακτικές υγιεινής των χεριών, είναι πιθανό να συνδέονται με την κίνηση των παθογόνων μέσω οδών μετάδοσης μόλυνσης κατά τη διάρκεια επιδημιών και πανδημιών και συμβάλλουν σε λοιμώξεις του παγκόσμιου πληθυσμού.

Συμπέρασμα; Να πλένεις τα χέρια σου τακτικά, ειδικά μετά από μία κλήση, και την επόμενη φορά απόφυγε το σκρολ στα social media, ενώ γευματίζεις πιάνοντας το φαγητό σου.