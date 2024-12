Η ώρα του Maestro έφτασε - Reunion για τους συντελεστές με αφορμή το πρώτο επεισόδιο

Η ώρα για την πρεμιέρα του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς Maestro με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έφτασε και οι πρωταγωνιστές της σειράς μαζεύτηκαν για να δουν όλοι μαζί το πρώτο από τα τέσσερα τελευταία επεισόδια με τα οποία θα γραφτεί ο επίλογος.

Το σπίτι του Αντίνοου Αλμπάνη μετατράπηκε σε έναν χώρο γεμάτο ζεστασιά, όπου οι συντελεστές του Maestro μαζεύτηκαν για να απολαύσουν την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου της σειράς σαν μια μεγάλη οικογένεια. Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, ο οποίος συνηθίζει να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την ομάδα του.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο προφίλ του στο Instagram τον βλέπουμε μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη, τον Αντίνοο Αλμπάνη, την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά, τον Γιώργο Μπένο, τη Στεφανία Γουλιώτη και όχι μόνο.

Μάλιστα η Μαρία Καβογιάννη με τη χαρακτηριστική προφορά της, ενημερώνει στα αγγλικά το κοινό και για τα υπόλοιπα τρία επεισόδια της τρίτης σεζόν που θα προβληθούν back-to back στο MEGA την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις 22:00.

«Again, and again, and again!!! Απόψε εμείς στο Albanis Loft…θα δούμε το πρώτο επεισόδιο στο Mega στις 22:00. Και η Μαρία θα θέλει να δει και τα επόμενα!!!» έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί έντονες συναισθηματικές ιστορίες, φαίνεται πως έχει καταφέρει να χτίσει έναν ισχυρό δεσμό με τους συνεργάτες του και εκτός των γυρισμάτων και απόδειξη η αποψινή βραδιά.

Δείτε το post:

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Βρισκόμαστε χρονικά πριν την εκτέλεση του Φάνη και παρακολουθούμε την πορεία της έρευνας του Δημοσθένη, ο οποίος έχει αρχίσει να υποψιάζεται τον Αντώνη και τον Σπύρο. Όλοι οι ήρωες συνεργάζονται προκειμένου να εξαφανιστεί το όπλο από τον τόπο του εγκλήματος και να αποπροσανατολίσουν τον Δημοσθένη, ο οποίος γνωρίζει ότι όλοι του λένε ψέματα. Ο Ορέστης και η Κλέλια ζούνε για πρώτη φορά ελεύθερα τον έρωτα τους, πράγμα που μπερδεύει ακόμα περισσότερο τον αστυνομικό. Οι Ιταλοί πιέζουν τον Φάνη να κάνει τα πάντα προκειμένου να σταματήσει η αστυνομική έρευνα. Η Χάρις και η Μαρία αρχίζουν πάλι να οργανώνουν το Φεστιβάλ.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο Χριστόφορς Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε: «Ήταν μια εποχή που όλοι μου ζητούσαν να κάνω κάτι στην Ελλάδα, όταν θα τελείωνε το lockdown. Λόγω της κατάστασης, είχα σκεφτεί πώς θα κάνω γύρισμα στην Ελλάδα; Μπορώ να κάνω στους Παξούς είχα σκεφτεί. Έτσι ξεκίνησαν οι Παξοί... από αυτό».