Η τρυφερή πλευρά του «Aquaman» Τζέισον Μoμόα - Διαβάζει παραμύθια σε παιδιά

📚 Jason Momoa gets cosy to read a CBeebies Bedtime Story



Hollywood star joins Talia Mar, Tom Hardy, Gaz Coombes and Mr Motivator to read CBeebies Bedtime Stories this Christmas on @CBeebiesHQ and @BBCiPlayer



Take a look 📸 https://t.co/TQKsHO8QKP pic.twitter.com/7ChYhSbkYy