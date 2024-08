Ιδού τα εμβληματικά «πράσινα» κτίρια της DIMAND

Στο ερώτημα, πώς τοποθετείται ένας real estate developer απέναντι στους όρους της βιωσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, η Dimand είναι αναμφίβολα ένα «παίκτης» που μπορεί να μιλήσει με τα έργα του, σε διεθνές επίπεδο. Έχει να καταδείξει το πάθος της να πραγματοποιεί τα πιο απαιτητικά και παράλληλα τα πιο βιώσιμα έργα. Να δημιουργεί εξαιρετικούς χώρους, που μεταμορφώνουν τις ζωές των ανθρώπων, αλλά να δίνει το παράδειγμα για την χρήση των πλέον αποτελεσματικών και βιώσιμων πρακτικών στα έργα της. Με αποτέλεσμα την διαμόρφωση ενός κορυφαίου περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας. Όλα αυτά την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων developers στην ευρύτερη περιοχή, με εμβληματικά έργα, όπως ενδεικτικά το ΜΙΝΙΟΝ, ο Πύργος του Πειραιά και οι πρώην εγκαταστάσεις Φιξ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Piraeus Plaza.

Μια σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία ήταν η ανακήρυξη της σε Διαχειριστή Έργων LEED υψηλής ποιότητας (LEED Proven Provider), από την Green Business Certification (GBCI), τον φορέα που είναι υπεύθυνος να σηματοδοτεί με τη διεθνή πιστοποίηση LEED «πράσινα» κτήρια. Με αυτή τη διάκριση, η DIMAND μπορεί να λαμβάνει τις «πράσινες» πιστοποιήσεις για τα έργα της πιο γρήγορα. Άλλωστε, όσες εταιρείες διαθέτουν την αναγνώριση του «Διαχειριστή Έργων LEED υψηλής ποιότητας», έχουν αποδείξει την εμπειρία τους στη διαχείριση πιστοποιήσεων υψηλού επιπέδου με εξαιρετικά επιτυχημένο τρόπο.

To πρότυπο LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πιο αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α. (U.S. Green Building Council) και πιστοποιεί ότι η λειτουργία ενός κτηρίου γίνεται με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου δόμησης, οι οποίες μεταξύ άλλων αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτηρίου.

Εν προκειμένω, η διάκριση του LEED Proven Provider που εξασφάλισε η DIMAND, έχει δημιουργηθεί ώστε να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου ενός, υπό πιστοποίηση, έργου LEED. Επιπλέον, προσφέρει την ευκαιρία στην DIMAND να έρχεται σε επαφή με τους ελεγκτές του LEED, ώστε να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την εμπειρία της όλης διαδικασίας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στην DIMAND να εστιάσει περαιτέρω στον ποιοτικό έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση, ενώ στους επιθεωρητές LEED των έργων να μπορούν να υποστηρίξουν και να κατευθύνουν τις ομάδες υλοποίησης των projects.

Η DIMAND ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθέτησε την πιστοποίηση LEED, αρχής γενομένης με το KARELA OFFICE PARK, το πρώτο πράσινο κτήριο γραφείων της χώρας στην Παιανία, και συνεχίζει με άλλα εμβληματικά projects. Ας μάθουμε περισσότερα για κάποια από αυτά, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια:

1. Πως ο Πύργος του Πειραιά, γίνεται ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης της Ελλάδας

Photo Credit Νικος Δανιηλίδης

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1972, με το κτίριο όμως να παραμένει, για αρκετά χρόνια, ημιτελές και αναξιοποίητο. Στις 6 Ιουλίου του 2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η Piraeus Tower Α.Ε., κοινοπραξία της DIMAND με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Prodea Investments, υπέγραψαν 99ετή σύμβαση παραχώρησης με τον Δήμο Πειραιά, για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του ακινήτου. Το αρχιτεκτονικό αυτό τοπόσημο θεωρείται η αφετηρία της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας και βρίσκεται στην καρδιά ενός εκ των μεγαλύτερων επιβατικών λιμανιών της Ευρώπης.

Ο Πύργος Πειραιά με 22 ορόφους, συνολικό ύψος 88 μέτρα και δομημένη επιφάνεια 34.623 τετραγωνικά μέτρα, θα φιλοξενεί γραφεία, καταστήματα λιανικής, γυμναστήριο και F&B. Στον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο της χώρας, με όλα τα Μέσα σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, Προαστιακός) αλλά και τα Μέσα οδικών μεταφορών (Αστικά λεωφορεία, Τρόλεϊ) σε κοντινή απόσταση, οι εργαζόμενοι καθώς και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν εύκολες μετακινήσεις από και προς τον Πύργο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η σύνδεση του με την πλατεία Καραϊσκάκη και το λιμάνι, μέσω μιας εναέριας πεζογέφυρας, της οποίας τη μελέτη έχει χρηματοδοτήσει η Piraeus Tower. Ο Πύργος Πειραιά πρόκειται να είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας που θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Επιπλέον, στοχεύει σε άλλη μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση που αφορά την υγεία και την ευεξία των χρηστών του κτιρίου, την πιστοποίηση WELL. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την εφαρμογή πράσινων πρακτικών, καθιστούν τον Πύργο Πειραιά ένα σύμβολο προόδου, ευημερίας και περιβαλλοντικής ευθύνης, στην καρδιά της πόλης.

Μέχρι σήμερα, αρκετές εθνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μίσθωση χώρων. Ανάμεσα σε αυτές, ο κορυφαίος όμιλος μόδας, INDITEX, με τα brands Zara και Zara Home αλλά και η JD Sports, ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα αθλητικών ειδών, που έχουν μισθώσει χώρους 5.850 τ.μ. και 1.200 τ.μ. αντίστοιχα και έχουν ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία τους. Στο ισόγειο, πρόκειται να λειτουργήσει, επίσης, φαρμακείο της αλυσίδας Papanikolaou Pharmacies, που θα καταλαμβάνει χώρους 180 τ.μ. Στον τρίτο όροφο θα φιλοξενηθεί το F&B του Πύργου, ένας πολυχώρος - concept της Nice n Easy, ενώ στον τέταρτο όροφο το γυμναστήριο Athlesis καθώς και ένας χώρος Wellness. Ως προς τους γραφειακούς χώρους, η Dialectica, κορυφαία τεχνολογική ελληνική startup και από τους σημαντικότερους Knowledge Brokers της παγκόσμιας αγοράς, έχει μεταφέρει τμήματά της σε 6.210 τ.μ. από τον 9ο έως τον 14ο όροφο, ενώ η North Standard, ένας από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς παγκοσμίως στον τομέα της ναυτασφάλισης, έχει συμφωνήσει τη μίσθωση του 15ου ορόφου. Στον 22ο όροφο φιλοξενούνται τα γραφεία του Ομίλου V Group του Βύρωνα Βασιλειάδη. Πρόκειται για έναν περιβαλλοντικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην πράσινη τεχνολογία και στις επενδύσεις. Ο Πύργος του Πειραιά, το 2024, 52 χρόνια μετά την κατασκευή του, αναγεννιέται και ξεκινά την πλήρη λειτουργία του.

2. Πως το καπνεργοστάσιο της Παπαστράτος εξελίσσεται στην Piraeus Port Plaza

Photo Credit Νίκος Δανιηλίδης

Στον Άγιο Διονύσιο, η DIMAND απέκτησε τις πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», με σκοπό να υλοποιήσει τον επανασχεδιασμό τους και να δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό χώρο. ‘Έτσι, σε έναν χώρο που καλύπτει τρία οικοδομικά τετράγωνα, μικτής δομήσιμης επιφάνειας 82.885 τ.μ., η DIMAND ολοκλήρωσε το Piraeus Port Plaza, μια επένδυση που ξεπέρασε τα 116 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα βιοκλιματικό έργο που με επαγγελματική, τουριστική, πολιτιστική και εμπορική χρήση, με χώρους προσβάσιμους στο κοινό, καθώς και χώρο στάθμευσης οχημάτων και ποδηλάτων με τοποθέτηση φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τρία οικόπεδα, τα οποία περιλαμβάνουν κτίρια πιστοποιημένα με LEED Gold αλλά και Platinum, ενώ το κτίριο στάθμευσης είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, με Parksmart, διάκριση για βιώσιμους χώρους στάθμευσης.

Βασικό κριτήριο της σχεδιαστικής μελέτης, της υλοποίησης και της λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος είναι η εφαρμογή καινοτομιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζονται στα κτίρια μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς τους, όπως η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού και των νέων τεχνολογιών, η χρήση αποδοτικών κλιματιστικών συστημάτων και έξυπνων αυτοματισμών, όπως είναι η εφαρμογή ανιχνευτών παρουσίας για τον έλεγχο του φωτισμού, του κλιματισμού και του αερισμού των κτιρίων που περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζουν άριστες περιβαλλοντικές συνθήκες για όσους χρησιμοποιούν τους χώρους του κτιρίου.

3. Το ιστορικό ΜΙΝΙΟΝ, από τη φωτιά σε νέα διάσταση για το κέντρο της Αθήνας

Photo Credit Νίκος Δανιηλίδης

Μετά τη φωτιά που άφησε μεγάλες πληγές στο κτίριο του ιστορικού Μινιόν, το 1998, το ακίνητο πέρασε στα χέρια της Elmec Sports της οικογενείας Φάις (2010 – 2020). Μια δεκαετία μετά, και μετά την πώληση της Elmec στον όμιλο Folli Follie, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ξανά. Την περίοδο 2021- 2023 εξαγοράστηκε από την DIMAND και ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του. Το νέο ΜΙΝΙΟΝ θα δώσει ξανά πνοή στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί μέρος των αναπλάσεων που υλοποιεί η DIMAND στην ευρύτερη ζώνη της πλατείας Ομονοίας. Η συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) του έργου κατά την ολοκλήρωσή του, θα ανέλθει σε περίπου €70 εκατ. με στόχο να αναγεννηθεί ένα τοπόσημο, το οποίο είναι βαθιά χαραγμένο στη μνήμη των Αθηναίων.

Ήδη το ιστορικό κτήριο φωταγωγήθηκε, προσθέτοντας μια αισθητική πινελιά στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου η DIMAND σκοπεύει και σε άλλες αναπτύξεις. Φέτος, θα παραδοθεί το τμήμα του έργου που αφορά τα κτίρια των μικτών χρήσεων (γραφεία και εμπορικά καταστήματα), ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ολοκληρωθεί και το κτίριο Α του ΜΙΝΙΟΝ με αμιγώς οικιστικό χαρακτήρα. Με σκοπό την επαναφορά των μόνιμων κατοίκων στο κέντρο της πόλης, στο κτήριο Α προβλέπεται να δημιουργηθούν περίπου 40 διαμερίσματα επιφάνειας 50 - 125 τ.μ., ενώ το ισόγειο του κτηρίου προορίζεται για εμπορικές χρήσεις.

4. Το ΦΙΞ Θεσσαλονίκης αποκτά νέα ζωή

Photo Credit Playtime

Στη Θεσσαλονίκη, το ακίνητο «ΦΙΞ» το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1880 και ολοκληρώθηκε σταδιακά, στο τέλος του 1980, πρόκειται να πάρει ξανά ζωή. Η αγορά του ακινήτου από την DIMAND έχει ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες ωρίμανσης είναι ήδη σε εξέλιξη, ώστε στην 23 στρεμμάτων έκταση, να αναπτυχθούν κατοικίες, ξενοδοχεία, χώροι εστίασης και πολιτισμού, εμπορικές δραστηριότητες και γραφειακοί χώροι. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και η περάτωση του έργου προβλέπεται σταδιακά έως το 2027. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επανάχρηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ Θεσσαλονίκης καθώς και την ανέγερση δύο νέων κτηριακών όγκων, πιστοποιημένων σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED σε επίπεδο GOLD, με δύο κοινά υπόγεια χώρων στάθμευσης. Συνεπενδυτής στο έργο ανάπλασης είναι η εταιρεία διέλασης αλουμινίου ELVIAL.

Στο project ΦΙΞ, σημαντικό ρόλο, διαμορφώνει η αυστηρή διατήρηση της μορφής, της αρχιτεκτονικής του αλλά και της πολύπλοκης ογκοπλασίας του. Το μεγαλύτερο μέρος και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του συγκροτήματος έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς. Για τους λόγους αυτούς, η DIMAND, υλοποιεί τον σχεδιασμό των επεμβάσεων τόσο στις όψεις όσο και στο εσωτερικό των κτηρίων με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου.

Από την αρχή της λειτουργίας της, το 2005, η DIMAND έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία των «πράσινων» κτηρίων στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, δημιουργώντας μία νέα αγορά στο real estate. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνει ένα διεθνές πρότυπο. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται στην υλοποίηση αστικών αναπλάσεων μεγάλου μεγέθους, σύγχρονων βιοκλιματικών κτηρίων γραφείων, σύνθετων έργων μικτών χρήσεων, καθώς και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ έχει αναπτύξει το 43% των πράσινων κτηρίων στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένα με LEED BD+C.