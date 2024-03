6/3/2024 Operation Tiger Lift 🐅🚁



Indonesian Air Force #TNIAU dispatched a NAS 332 Super Puma to assist in the release of two Sumatran tigers back into the wild at Gunung Leuser National Park, North Sumatra



📸TNI / TNI AU