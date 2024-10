Ίντρις Έλμπα: Μετακομίζει στην Αφρική για να ενισχύσει την κινηματογραφική βιομηχανία

Στο πλαίσιο των σχεδίων του να ενισχύσει την κινηματογραφική βιομηχανία στην Υποσαχάρια Αφρική ο Ίντρις Έλμπα αποφάσισε να μετακομίσει στην Αφρική.

Ο πρωταγωνιστής των επιτυχημένων τηλεοπτικών εκπομπών «Luther» και «The Wire» καθώς και των ταινιών «Beasts of No Nation» και «Mandela: Long Walk to Freedom» μίλησε στο BBC, ενώ παρευρισκόταν στη Σύνοδο Κορυφής Κινηματογράφου της Αφρικής στην Άκρα της Γκάνας.

Έχοντας προηγουμένως ανακοινώσει τα σχέδια για την κατασκευή κινηματογραφικού στούντιο στην Τανζανία, ο Ίντρις Έλμπα είπε ότι οι φιλοδοξίες του για την ανάπτυξη της αφρικανικής παραγωγής ταινιών απαιτούν να μετακομίσει.

«Θα γίνει. Νομίζω ότι θα μετακομίσω στα επόμενα πέντε, 10 χρόνια, αν θέλει ο Θεός. Είμαι εδώ για να ενισχύσω την κινηματογραφική βιομηχανία – αυτή είναι μια διαδικασία 10 ετών – δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό από το εξωτερικό. Πρέπει να είμαι εντός της χώρας, στην ήπειρο» τόνισε ο Άγγλος ηθοποιός.

«Θα ζήσω στην Άκρα, θα ζήσω στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, Φρίταουν, θα ζήσω στη Ζανζιβάρη. Θα προσπαθήσω να πάω εκεί όπου αφηγούνται ιστορίες – αυτό είναι πραγματικά σημαντικό» ανέφερε.

Ο γεννημένος στο Λονδίνο, Ίντρις Έλμπα, ο πατέρας του οποίου ήταν από τη Σιέρα Λεόνε και η μητέρα του από τη Γκάνα, είναι ενθουσιώδης με τις δυνατότητες δημιουργίας ταινιών στην αφρικανική ήπειρο. «Αν παρακολουθήσετε οποιαδήποτε ταινία ή οτιδήποτε έχει σχέση με την Αφρική, το μόνο που θα δείτε είναι τραύμα, πως ήμασταν σκλάβοι, πως έγινε ο αποικισμός, πως υπάρχει μόνο πόλεμος και όταν θα φτάσετε στην Αφρική, θα καταλάβετε ότι δεν είναι αλήθεια» τόνισε σε δηλώσεις του στο BBC.

«Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις ιστορίες της παράδοσής μας, του πολιτισμού μας, των γλωσσών μας, των διαφορών μεταξύ μιας γλώσσας και μιας άλλης. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά» ανέφερε.