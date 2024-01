Η 45χρονη Masuimi Max, ηθοποιός και μοντέλο που εμφανίστηκε σε μεγάλα περιοδικά όπως το Playboy και το Maxim, βρέθηκε την Πέμπτη νεκρή στο σπίτι της στο Λας Βέγκας.

Οι αρχές έλαβαν κλήση λίγο πριν τις 11:30 π.μ. (τοπική ώρα) σήμερα το πρωί και έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με το TMZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, αν και θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα. Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Από τα εξώφυλλα στο εναλλακτικό μόντελινγκ

Η Masuimi ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο το 2000 και σημείωσε επιτυχία γρήγορα, κλείνοντας θέσεις εργασίας σε πολλές εκδόσεις όπως τα περιοδικά Playboy, Maxim, Alt και Bizarre.



Ως ηθοποιός, η Μαξ εμφανίστηκε στην ταινία δράσης «XXX: State of the Union» του 2005 που σκηνοθέτησε ο Lee Tamahori δίπλα στους Samuel L. Jackson, Ice Cube, XZibit, Scott Speedman και Willem Dafoe.



Η νεαρή στάρλετ ήταν προγραμματισμένη να εμφανιστεί στην επετειακή εκδήλωση «Vegas Chaos» στις 27 Ιανουαρίου στο The Dive Bar στο Λας Βέγκας. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η εκδήλωση θα διεξαχθεί μετά τον θάνατο της Μαξ.

Τα τελευταία χρόνια η Μαξ ασχολούνταν κυρίως με το εναλλακτικό μόντελινγκ κάνοντας σόου τρόμου σε καμπαρέ και βίντεο στο YouTube.