ΗΠΑ: Ομολογία σοκ της νέας υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας: «Σκότωσα το κουτάβι μου επειδή δεν εκπαιδευόταν»

Την απόφασή του να διορίσει την Κρίστι Νοέμ υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας στην κυβέρνησή του, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ Πρόκειται για την κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα που θα αναλάβει την «ασφάλεια των συνόρων», την «υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων», την «Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών» καθώς και τη «Μυστική Υπηρεσία».

Αν και η Νοέμ δεν εκπροσωπεί συνοριακή πολιτεία, έχει μακρά ιστορία στη λήψη σκληρών αποφάσεων για τη μετανάστευση. Υπενθυμίζουμε ότι ως υποψήφια για το Κογκρέσο το 2010, υποστήριξε μια – τελικά αποτυχημένη – προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας να ματαιώσουν μια αγωγή της κυβέρνησης Ομπάμα που αμφισβητούσε ένα νόμο της Αριζόνα για τη μετανάστευση. Έχει επίσης ζητήσει να τιμωρηθούν οι πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών που προστάτευαν τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, μη συνεργαζόμενες με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ως κυβερνήτης, η Νόεμ έχει βάλει στο στόχαστρο τις κοινότητες των ιθαγενών, υπονοώντας ότι οι ηγέτες των φυλών προσπαθούν επωφεληθούν από τα καρτέλ ναρκωτικών, σχόλια που οδήγησαν στην απαγόρευση εισόδου της σε εδάφη που ελέγχονται από τις κοινότητες.

Ήταν σφοδρή πολέμιος των μέτρων ασφαλείας για τον covid, όπως η επιβεβλημένη χρήση μάσκας και το κλείσιμο επιχειρήσεων και εκκλησιών.



Σε εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Τυφεκιοφόρων δήλωσε ότι το 2χρονο εγγόνι της έχει πολλά όπλα.

Σάλος με βιβλίο

Το 2020, οι New York Times ανέφεραν ότι η Νοέμ χάρισε κάποτε στον Τραμπ ένα αντίγραφο του όρους Ράσμορ ύψους 2,5 μέτρων που περιλάμβανε και το πρόσωπό του στο πάνθεον των Αμερικανών προέδρων και ήταν από τους πρώτους κυβερνήτες που τον υποστήριξαν εν όψει της υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2024.



Ο Τραμπ, με τη σειρά του, έχει αποκαλέσει τη Νοέμ «καταπληκτικό άτομο» και υπήρχε η εκτίμηση ότι μπορεί να είναι η υποψήφια αντιπρόεδρός του.



Ωστόσο δημιουργήθηκαν αντιδράσεις μετά τη δημοσίευση του βιβλίου της: «No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward». Σε αυτό, αποκάλυψε ότι κάποτε σκότωσε το 14 μηνών σκυλί της, την Κρίκετ, όταν δεν εμφάνιζε τα σημάδια ενός ιδανικού κυνηγετικού σκύλου.



Η ίδια έγραψε ότι ο σκύλος ήταν «μη εκπαιδεύσιμος», σύμφωνα με αποσπάσματα που μετέδωσε πρώτος ο Guardian. Η Νοέμ υποστήριξε αργότερα ότι αυτές οι ιστορίες είχαν σκοπό να αναδείξουν πόσο ικανή είναι να κάνει κάποια από τα πιο φρικιαστικά πράγματα όταν είναι απαραίτητο.