Mια αγέλη αρουραίων εθεάθη να κουρνιάζει σε μια γωνία του μετρό της Νέα Υόρκης μαζί με έναν άστεγο. Μόλις ο κόσμος πλησίασε προς τη μεριά του ανθρώπου, δεκάδες ποντίκια άρχισαν να τρέχουν πίσω στις τρύπες τους, όπως δείχνουν τα τρομακτικά πλάνα ενός Tiktoker.

Το viral κλιπ, που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου από τον @six4bk78, δείχνει έναν άστεγο άνδρα να κοιμάται στο έδαφος κάτω από μια γκρίζα κουβέρτα με εκτεθειμένα μόνο τα παπούτσια του.

Ο άντρας που γυρίζει το βίντεο πλησιάζει τον άστεγο που κοιμάται και λέει: "Yo". Στη συνέχεια φαίνεται να υπάρχει μια κίνηση κάτω από την κουβέρτα καθώς ο TikToker πλησιάζει πιο κοντά.

Την ώρα που ο άστεγος σηκώνει την κουβέρτα, δεκάδες αρουραίοι αρχίζουν να τρέχουν τρομοκρατημένοι. "Only in New York City Transit" γράφει η λεζάντα. Το συγκεκριμένο μικρό κλιπ έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατ. προβολές.

Από την άλλη, ο άστεγος, από την πλευρά του, έδειχνε να μην ενοχλείται καθόλου από τα πλάσματα και δεν αντέδρασε.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που καταβάλλει -με τη συνδρομή των αστυνομικών- ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς για να απομακρύνει τους αστέγους από τους δρόμους το φαινόμενο δείχνει να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι η ετήσια έρευνα Εκτίμησης Πληθυσμού Προσέγγισης Αστέγων υπολόγισε ότι περίπου 4.042 άτομα έχουν κάνει τους δρόμους ή το μετρό σπίτι τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της έξαρσης είναι ότι μόλις σε ένα χρόνο και συγκεκριμένα από το 2022 μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 οι άστεγοι αυξήθηκαν στο 18%.