Ισχυρή ανάπτυξη της Wyndham Hotels & Resorts σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ευρασία και Αφρική

Η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο με 25 παγκόσμια brands και περίπου 9.300 ξενοδοχεία, συνέχισε τη δυναμική της ανάπτυξη στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική (ΕΜΕΑ) το 2024. Ειδικότερα, η εταιρεία υπέγραψε 83 νέα συμβόλαια και άνοιξε περισσότερα από 50 ξενοδοχεία προσθέτοντας πάνω από 6.400 δωμάτια, ενισχύοντας την παρουσία της σε βασικές αγορές, όπως η Γαλλία, η Ινδία, η Ισπανία, η Τουρκία και η Πορτογαλία.

Η ανάπτυξη στην περιοχή συνέβαλε στην αύξηση κατά 5% του παγκόσμιου αναπτυξιακού χαρτοφυλακίου της Wyndham σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ των 252.000 δωματίων. Η περιοχή EMEA σημείωσε επίσης ισχυρή αύξηση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά 10% το 2024. Με βασικό άξονα το μοντέλο Owner First™ της Wyndham, η εταιρεία συνεχίζει να αποδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της προς τους ιδιοκτήτες και τους συνεργάτες της. Συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών του περασμένου έτους, η Wyndham διαθέτει πλέον περίπου 680 ξενοδοχεία στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, με περίπου 93.000 δωμάτια.

Σχετικά, ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής: «Η ισχυρή δυναμική της Wyndham το 2024 αναδεικνύει τη δύναμη του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των brands μας και την αυξανόμενη ζήτηση στην περιοχή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας σε βασικές αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, ενώ παράλληλα επεκτεινόμαστε σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως η παρατεταμένη διαμονή και οι branded residences, καθώς και η εδραίωσή μας στη μεσαία κατηγορία. Παράλληλα, η ανάπτυξή μας σε premium ξενοδοχεία, με το Dolce by Wyndham να επεκτείνεται στην Ευρώπη και σε νέους προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες για τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ταξιδιωτών και των ιδιοκτητών μας».

Η ανάπτυξη της Wyndham στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής το 2024 αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επέκταση της εταιρείας σε βασικές αγορές, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand και την αυξανόμενη ζήτηση για διαφοροποιημένες επιλογές. Καθώς οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αναμένεται να αυξηθούν το 2025, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της παρουσίας της σε προορισμούς με υψηλές προοπτικές.

Σημαντικά σημεία ανάπτυξης το 2024:

Ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας στην Τουρκία

Ως η μεγαλύτερη διεθνής ξενοδοχειακή εταιρεία στην Τουρκία, με περίπου 120 ακίνητα σε περισσότερες από 40 πόλεις, η Wyndham και τα ξενοδοχεία της βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούν από την προβλεπόμενη εισροή άνω των 70 εκατ. διεθνών επισκεπτών το 2025. Σημαντικά εγκαίνια το 2024 περιλαμβάνουν τα εξής:

Days Inn by Wyndham Alanya: Ένα σύγχρονο και οικονομικά προσιτό θέρετρο για οικογένειες στην ακτή της Μεσογείου στην Τουρκία.

Boreas Hotel, Trademark Collection by Wyndham: Το πρώτο Trademark στην Άγκυρα, προσφέρει μια σύγχρονη διαμονή στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Wyndham Garden Cambasi: Ένα εντυπωσιακό καταφύγιο που βρίσκεται στα γραφικά ορεινά της Μαύρης Θάλασσας, στην Ορντού.

Ενίσχυση του Ramada στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία

Το 2024, η Wyndham ενίσχυσε το δίκτυο του παγκοσμίως αναγνωρισμένου brand Ramada by Wyndham, αξιοποιώντας τη φήμη του για να αυξήσει την ορατότητα σε ανταγωνιστικές περιοχές. Σημαντικά εγκαίνια το 2024 περιλαμβάνουν τα εξής:

Ramada by Wyndham Ahmedabad Narendra Modi Stadium Motera: Το δεύτερο Ramada στο Ahmedabad, ιδανικά τοποθετημένο εντός του σταδίου Narendra Modi.

Ramada by Wyndham Kathmandu Dhumbarai: Ένα μοντέρνο και αναβαθμισμένο ξενοδοχείο, κοντά σε πολλά μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ramada Resort by Wyndham Gilgit: Ένα πολυτελές θέρετρο στην καρδιά του ανερχόμενου τουριστικού κόμβου του Gilgit.

Ανταπόκριση στη ζήτηση για καταλύματα μεσαίας κατηγορίας με το Ramada Encore

Το brand Ramada Encore by Wyndham σημείωσε περαιτέρω επέκταση το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Wyndham στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για καταλύματα μεσαίας κατηγορίας στην περιοχή EMEA.

Σημαντικά εγκαίνια το 2024 περιλαμβάνουν τα εξής:

Ramada Encore by Wyndham Konya Karatay: Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης και η πιο πρόσφατη προσθήκη της Wyndham στην Τουρκία.

Ramada Encore by Wyndham Rajbagh Srinagar: Ένα κομψό και ήσυχο καταφύγιο στις όχθες του ποταμού Jhelum.

Ramada Encore by Wyndham Bhiwadi Phool Bagh Chowk: Σε κοντινή απόσταση από το ζωντανό βιομηχανικό κέντρο του Phool Bagh Chowk.

Ramada Encore by Wyndham Viramgam: Ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ξενοδοχείο στην καρδιά της περιοχής Ahmedabad στην Ινδία.

Ενίσχυση του Dolce by Wyndham με νέες premium επιλογές

Ως ηγέτης στην upscale κατηγορία και στον τομέα MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), το Dolce by Wyndham διαθέτει πλέον 12 ξενοδοχεία στην περιοχή, παίζοντας βασικό ρόλο στο αναπτυσσόμενο premium portfolio της Wyndham. Σημαντικά εγκαίνια το 2024 περιλαμβάνουν τα Dolce by Wyndham Barcelona Resort, ένα εντυπωσιακό golf resort στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής Penedès και Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, το πρώτο Dolce resort στην Τουρκία.

Εκτός από τα παραπάνω εγκαίνια, η Wyndham πραγματοποίησε και σημαντικές νέες συμφωνίες στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής το 2024.

Μεταξύ των σημαντικότερων συμφωνιών, είναι οι εξής:

Επέκταση στην Ινδία με το Microtel

Σε συνεργασία με τη NILE Hospitality, η Wyndham θα εισαγάγει το brand Microtel by Wyndham στην Ινδία το 2025, με τα πρώτα ξενοδοχεία να ανοίγουν φέτος και στόχο τη δημιουργία συνολικά 40 ξενοδοχείων Microtel έως το 2031.

Ενίσχυση της παρουσίας της Wyndham στην Πορτογαλία

Ενισχύοντας τη δέσμευσή της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα της Πορτογαλίας, η Wyndham συνεργάζεται με την The Lakhani Group για να φέρει πολλά νέα ξενοδοχεία στη χώρα υπό διαφορετικά brands της Wyndham, όπως τα Wyndham Garden Alentejo Alcácer do Sal, Wyndham Residences Lisbon Loures και L Hotels Fátima Trademark Collection by Wyndham. Τα ξενοδοχεία αναμένεται να ανοίξουν το 2025.

Ανάπτυξη στις Branded Residences

Ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στις branded residences, η Wyndham συνεργάζεται με την IDILIQ Hotels & Resorts για να παρουσιάσει τα Wyndham Grand La Cala Golf Residences στην Costa del Sol τον Απρίλιο του 2026.

Επιπλέον, στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα, η εταιρεία συνεργάζεται με την DKG Development για το πρώτο Wyndham Residences στον Πειραιά, το οποίο αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και με την Oikos Property Developments για το πρώτο Ramada Residences by Wyndham στη Χαλκιδική, το οποίο θα ανοίξει τον Μάιο του 2026.

Η συνεχής ανάπτυξη της Wyndham στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής τροφοδοτείται από το Wyndham Advantage, έναν συνδυασμό παγκόσμιας κλάσης marketing, διανομής και άλλων πόρων που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων μια επιτυχημένη πορεία. Με επενδύσεις άνω των 325 εκατ. δολαρίων σε καινοτόμες τεχνολογίες την τελευταία εξαετία, οι συνεργάτες της Wyndham έχουν πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία από κορυφαίους παρόχους του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων συστημάτων διαχείρισης ξενοδοχείων, καθώς και σε μια συνεχώς αυξανόμενη βάση μελών του Wyndham Rewards, που αριθμεί περίπου 114 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών franchising, στο https://whrdevelopmentemea.com