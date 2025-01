Johnny Logan: Ο θρύλος της Eurovision έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο τραγουδιστής που σφράγισε με τη φωνή του τον διαγωνισμό της Eurovision, Johnny Logan, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 24 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, κέρδισε πρώτη φορά τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον το 1980 με το τραγούδι “What’s another year” , σε στίχους της Shay Healy. Το 1984 συνέθεσε το τραγούδι "Terminal 3", το οποίο ερμηνεύτηκε από τη Λίντα Μάρτιν και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ενώ κέρδισε δεύτερη φορά τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον το 1987 με το τραγούδι ''Hold me now”, σε στίχους του ίδιου. Η τρίτη του νίκη ήρθε το 1992, αυτή τη φορά ως συνθέτης στο νικητήριο τραγούδι της Λίντα Μάρτιν "Why Me?".

Ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες επιτυχίες στην ιστορία του διαγωνισμού, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να δημιουργεί καινούργια πράγματα, έρχεται στην Ελλάδα για να μας παρουσιάσει τις θρυλικές επιτυχίες του - ''Hold me now” και “What’s another year” - αλλά και τα καινούργια του τραγούδια του άλμπουμ «It is What it is».

Καθ'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Λόγκαν έχει κυκλοφορήσει 40 singles και 19 δίσκους. Επίσης, συνεχίζει να συμμετέχει στο μουσικό θέατρο, έχοντας κάνει περιοδεία στη Νορβηγία με το «Which Witch», μια όπερα-μιούζικαλ που έχει την καταγωγή της από αυτή τη χώρα.

Όσο για την προσωπική του ζωή; Ο Λόγκαν ζει στο Άσμπουρν της Κομητείας Μιθ, στην Ιρλανδία μαζί με τη σύζυγό του, Άιλις, και τα τρία παιδιά τους : τον Άνταμ, τον Φιον και τον Τζακ.