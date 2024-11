Κάποτε η Γη ήταν παγωμένη και τώρα έχουμε τις αποδείξεις

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences αναφέρεται ότι μεταξύ 720 και 635 εκατομμυρίων ετών η θερμοκρασία της Γης ήταν τόσο χαμηλή που η επιφάνειά της ήταν καλυμμένη από ένα μόνιμο στρώμα πάγου. Γεωλόγοι έχουν διατυπώσει τη θεωρία αυτή εδώ και χρόνια, αλλά δεν ήταν γνωστό πόσο παχύ ήταν αυτό το στρώμα πάγου και δεν είχαν αποδείξεις.

Οι ψαμμίτες από τα Βραχώδη Όρη

Τώρα, όπως διαβάζουμε στο Space.com, πετρώματα από τα Βραχώδη Όρη στο Κολοράντο επιβεβαιώνουν τη θεωρία. Οι ψαμμίτες Ταβακάιβ δείχνουν ότι ολόκληρη η επιφάνεια της Γης καλυπτόταν από πάγο. Ο Λίαμ Κόρτνι-Ντέιβις, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εξηγεί ότι τα πετρώματα αυτά δείχνουν ότι ο πάγος έφτασε μέχρι τον ισημερινό.

Πριν 690 εκατομμύρια έτη

Πριν 600 εκατομμύρια χρόνια, το Κολοράντο δεν ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα, αλλά στον ισημερινό, ως μέρος της υπερηπείρου Λαυρεντίας.

«Οι ψαμμίτες Ταβακάιβ σχηματίζονται κάτω από στρώματα πάγου, ακόμα και σήμερα στην Ανταρκτική», λέει ο Κόρτνι-Ντέιβις, ο οποίος ερευνά πώς ακριβώς ο πάγος πιέζει αυτά τα πετρώματα κάτω από την επιφάνεια. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τεχνική που λέγεται φασματομετρία μάζας με αφαίρεση λέιζερ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψαμμίτες θάφτηκαν κάτω από την επιφάνεια πριν από κάπου μεταξύ 690 και 660 εκατομμύρια έτη.

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη βοηθούν τους επιστήμονες να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και για την εξέλιξη της ζωής πάνω στη Γη. Για παράδειγμα, οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί, που εξελίχθηκαν στα πρώτα φυτά και τα πρώτα ζώα, εμφανίστηκαν μετά το λιώσιμο των πάγων. «Το κλίμα εξελίσσεται, η ζωή εξελίσσεται μαζί του, και όλα αυτά έχουν συμβεί σε αυτή την περίοδο της Γης», καταλήγει ο Κόρτνι-Ντέιβις.