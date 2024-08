Κέιτι Πέρι: Με διάφανο φόρεμα και μόνο δυο αστεράκια στο μπούστο της λανσάρει το νέο της άλμπουμ

Τολμηρό είναι το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ της Κέιτι Πέρι και όπως σχολιάζουν τα ξένα μέσα ο λόγος είναι ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει την επιστροφή της μετά τις έντονες αντιδράσεις και την κακή κριτική που δέχθηκε για το βιντεοκλίπ του σινγκλ με τίτλο «Woman’s World».

Τόσο ο τίτλος όσο και οι στίχοι του τραγουδιού σκοπό είχαν να περάσουν ένα μήνυμα υπέρ των γυναικών, όμως το μήνυμα αυτό δεν φάνηκε να περνάει στους θαυμαστές της αφού σχολίαζαν ότι το βιντεοκλίπ είναι σαν να φτιάχτηκε αποκλειστικά για «αντρικά μάτια», παρά τα φεμινιστικά μηνύματα που περνάει.

Τώρα λοιπόν την βλέπουμε να ποζάρει φορώντας ένα μαύρο διάφανο φόρεμα και ένα μπικίνι που καλύπτει το μπούστο μόνο με δυο αστεράκια, προκειμένου να λανσάρει το νέο της τραγούδι με τίτλο «143».

«Έβαλα στόχο να δημιουργήσω ένα τολμηρό, πληθωρικό, εορταστικό dance-pop άλμπουμ με το συμβολικό 143, την αριθμητική έκφραση της αγάπης, ως διαχρονικό μήνυμα» εξηγεί η τραγουδίστρια.

Η Κέιτι Πέρι συνυπογράφει το lead single του 143, «Woman's World», με τη στιχουργό Chloe Angelides και τους παραγωγούς Lukasz "Dr. Luke" Gottwald, Vaughn Oliver, Rocco Did It Again! και Aaron Joseph.