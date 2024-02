Για κάποιους ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για το πού μπορείς να καταλήξεις εξαιτίας των καταχρήσεων. Για άλλους ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της γενιάς του. Για κάποιους άλλους ένα είδωλο που δεν φθείρεται από τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας θρύλος, που τον έλεγαν Κερτ Κομπέιν...

Πολλά έχουν γραφτεί για μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της ροκ μουσικής. Από τη θυελλώδη ζωή του, τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που του είχε προκαλέσει ο χωρισμός των γονιών του, την τεράστια επιτυχία του με τους Nirvana, μέχρι τα πολλά ερωτήματα για τον θάνατό του που μέχρι και σήμερα -τριάντα χρόνια μετά- παραμένουν αναπάντητα.

Ένα όμως είναι σίγουρο για τον Κερτ Ντόναλντ Κομπέιν. Ήταν ένας θρύλος και σαν ένας τέτοιος έφυγε από τη ζωή, μπαίνοντας στο «κλαμπ των 27», σπουδαίων μουσικών δηλαδή που πέθαναν στην τόσο νεαρή ηλικία των 27, όπως ο Τζίμι Χέντριχ, ο Τζιμ Μόρισον, η Τζάνις Τζόπλιν, η Έιμι Γουάινχαουζ και άλλοι. Αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο αφιέρωμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κερτ, ο οποίος αν ζούσε σήμερα Τρίτη (20/2) θα «έσβηνε» 57 κεράκια από την τούρτα.

Από τα ψυχικά τραύματα και το bullying στους Nirvana

«Θυμάμαι να νιώθω ντροπή για κάποιο λόγο. Ντρεπόμουν για τους γονείς μου. Δεν μπορούσα πια να αντικρίσω κάποιους φίλους μου από το σχολείο, γιατί ήθελα να έχω την κλασική, ξέρετε, συνηθισμένη οικογένεια. Ήθελα αυτή την ασφάλεια». Αυτά είχε πει ο Κερτ Κομπέιν σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 1993 (ένα χρόνο πριν αυτοκτονήσει) όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό των γονιών του όταν ήταν 8 ετών. Αυτό ήταν το γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή του.

Μετά τον χωρισμό των γονιών του έζησε ένα χρόνο μαζί με τη μητέρα του και στη συνέχεια μετακόμισε για να ζήσει μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος τον πίεζε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ο Κερτ όμως είχε άλλα όνειρα. Λίγο το ότι είχε πέσει θύμα bullying μέσα στην ομάδα πάλης του σχολείου, λίγο ότι πάντα τον τραβούσε η κιθάρα και το τραγούδι. Όσο μεγάλωνε τόσο άφηνε πίσω του τις πιέσεις του πατέρα του και τόσο περισσότερο σύχναζε στα ροκ στέκια του Σιάτλ. Λίγο πριν τελειώσει το σχολείο, μετακόμισε για να ζήσει (ξανά) μαζί με τη μητέρα του.

Ο Κερτ Κομπέιν σε ηλικία 14 ετών παίζει ντραμς στο σχολείο / Wikipedia

Στη συνέχεια παράτησε το σχολείο με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με το κρίσιμο δίλημμα: «Πιάνεις δουλειά ή φεύγεις από το σπίτι». Μια εβδομάδα μετά, όταν γυρνούσε από μια βόλτα, είδε όλα του τα πράγματα πεταμένα στο δρόμο. Αναγκάστηκε να μένει σε σπίτια φίλων, σε αποθήκες ακόμα και κάτω από μια γέφυρα δίπλα σε ένα ποτάμι.

Τη μουσική, όμως, δεν την εγκατέλειψε. Στα 15 του είχε την πρώτη του κιθάρα (δώρο γενεθλίων από έναν θείο του) και άρχισε να μαθαίνει διάσημα ροκ τραγούδια. Σιγά σιγά άρχισε να γνωρίζει και άλλους νεαρούς με το ίδιο «μικρόβιο», μέχρι που τελικά με δύο φίλους του, τον Κριστ Νοβόσελιτς και τον Ντέιβ Γκρολ δημιούργησαν τους Nirvana.

Η επιτυχία που οδήγησε στην «κατρακύλα»

Το 1989 κυκλοφορούν το άλμπουμ Bleach και το 1991 ταράζουν τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την κυκλοφορία του Nevermind! Είναι το άλμπουμ που θα βγάλει την grunge από τα στενά όρια του Σιάτλ και θα τη συστήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το Nevermind πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον πλανήτη και έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ!

Η επιτυχία είναι πρωτόγνωρη αλλά και... απότομη. 'Ένας κιθαρίστας, ένας μπασίστας και ένας ντράμερ κατέκτησαν τον κόσμο μέσα σε λίγα 24ωρα. Ο Κερτ Κομπέιν όμως δεν ήταν έτοιμος για ό,τι θα ακολουθούσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί για τα καλά «βουτηγμένος» στον κόσμο των ναρκωτικών.

Κάθε μέρα που περνούσε ο εθισμός γινόταν και μεγαλύτερος. Στις 30 Μαρτίου του 1994 συμφώνησε να μπει σε κλινική αποτοξίνωσης. Την επόμενη νύχτα πήδηξε τον φράχτη και έφυγε. Στην πραγματικότητα κανείς δεν τον ξαναείδε. Το πτώμα του βρέθηκε στις 8 Απριλίου από έναν ηλεκτρολόγο, ονόματι Γκάρι Σμιθ, ο οποίος έφτασε στο σπίτι του Κομπέιν για να εγκαταστήσει φώτα ασφαλείας στον εξωτερικό χώρο.

Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε είπε πως ο εμβληματικός μουσικός είχε δώσει τέλος στη ζωή του, τρεις μέρες νωρίτερα, στις 5 Απριλίου 1994. Δίπλα του βρέθηκε το όπλο με το οποίο αυτοπυροβολήθηκε, ηρωίνη, ηρεμιστικά και ένα σημείωμα που έγραφε: «Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε το να ακούω και να δημιουργώ μουσική, μαζί με το πραγματικό γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια»!

Εδώ βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί είναι αυτοί που επιμένουν πως ο Κερτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε... Η Αστυνομία, όμως, δεν έκρινε πως υπήρχαν λόγοι να ψάξει περαιτέρω την υπόθεση με αποτέλεσμα να μπει στο αρχείο ως «αυτοκτονία».

Όταν ο πόνος και η απόγνωση έπαιξαν σε ζωντανή σύνδεση

Σαν κατακλείδα το παρόν άρθρο θα κλείσει με ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Κερτ Κομπέιν στο εμβληματικό Live Unplugged που είχε παρουσιάσει στο MTV τον Νοέμβριο του 1993.

Ήταν μία περίοδος που προσπαθούσε να αποτοξινωθεί από τα ναρκωτικά και προσπαθούσε να καλμάρει τον πόνο από το σύνδρομο στέρησης με τη βοήθεια ισχυρών ηρεμιστικών και παυσίπονων.

Κατά τη διάρκεια, όμως, του «Where did you sleep last night», η επήρεια των Βάλιουμ πέρασε, με αποτέλεσμα η κραυγή με την οποία συνόδευσε το τραγούδι του να είναι πέρα για πέρα αληθινή και όχι θεατρικός πόνος για τους στίχους που ερμήνευε.

Μετά το 03:55 του βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ένα μικρό ψήγμα από τον πόνο και την απόγνωση που έκρυβε μέσα του ο Κερτ Κομπέιν.