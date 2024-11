Κλέλια Ανδριολάτου: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με διαφανές λευκό κορμάκι

Της αρέσει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την καθημερινότητά της και γιατί όχι και να προκαλεί τα σχόλια θαυμασμού από κάποιους και τα κομπλιμέντα. Η πτώση της θερμοκρασίας θύμησε στην Κλέλια Ανδριολάτου ότι το καλοκαίρι έχει φύγει πια για τα καλά και εκείνη θέλησε να το αποχαιρετήσει φορώντας ένα διαφανές λευκό κορμάκι και νωχελικές πόζες υπό το φως του φεγγαριού και με φόντο την θάλασσα. «Maybe I have to say goodbye to summer» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει στα σχόλια κάποιων για τις τολμηρές φωτογραφίες που είχε ποστάρει στα social media και είπε: «Τα σχόλια τα οποία δέχθηκα, είναι μια αντίδραση κάποιων ανθρώπων που εγώ δεν την καταλαβαίνω γιατί δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι «αυτή η φωτογραφία είναι προκλητική» οπότε εγώ να πω στον εαυτό μου «α, μην την ανεβάσεις». Δεν σκέφτομαι έτσι.

Ήταν μια αυθόρμητη φωτογραφία που μου φάνηκε πολύ καλλιτεχνική. Η αισθητική μου δηλαδή είναι πιο κοντά σε αυτό το πράγμα παρά να είναι προκλητικό κάτι.

Και να ήταν όμως προκλητικό για κάποιον, ή μια γυναίκα να θέλει να ανεβάσει κάτι, πάλι δεν το θεωρώ κακό. Δεν με αφορούν αυτές οι αντιδράσεις. Άμα σε κάποιον δεν αρέσει αυτό που ανεβάζω, απλά ας μην με ακολουθεί. Τέτοια σχόλια με επηρεάζουν σε πιο ιδεολογικό κομμάτι. Δηλαδή δεν θα στεναχωρηθώ τόσο, όσο θα σκεφτώ γιατί μια κοπέλα να γράψει αυτό το πράγμα; Δεν θα ήθελε να νιώθει κι αυτή ελεύθερη με το σώμα της» είχε αναρωτηθεί.