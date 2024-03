Manuel Barroso Valdés e Sérgio Conceição trocaram acusações de agressão na sequência dos acontecimentos que ocorreram no torneio infantil Gañafote no último domingo, no final da partida entre o FC Porto e o Sevilha.

A BOLA falou com o presidente da Câmara de Cartaya. pic.twitter.com/1WZ1dWGRhG