Lady Gaga: Απαντά στην πιο viral φήμη - «Χάσιμο χρόνου η απάντηση αν έχω ανδρικά γεννητικά όργανα»

Μιλώντας στο «What's Next; The Future With Bill Gates» του Netflix, η επιτυχημένη τραγουδίστρια απαντά επιτέλους στην φήμη ετών.