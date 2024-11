Λεωνίδας Καβάκος: Ο Έλληνας σολίστ είναι και φέτος υποψήφιος για βραβείο Grammy

Ακόμη μία μεγάλη διάκριση πρόσθεσε στο ήδη πολύ πλούσιο παλμαρέ του ο Λεωνίδας Καβάκος. Ο Έλληνας σολίστ είναι και φέτος υποψήφιος για την κατάκτηση ενός βραβείου Grammy.

Ο κορυφαίος Έλληνας βιολονίστας, μαζί με τον τσελίστα Γιο Γιο Μα και τον πιανίστα Εμανουέλ Αξ είναι υποψήφιοι στην κατηγορία «Καλύτερη ερμηνεία μουσικής δωματίου / Μικρού συνόλου» με τον εμβληματικό τους έργο «Beethoven for Three: Symphony No. 4 And Op. 97, "Archduke"».

Πρόκειται για ένα έργο σταθμό στην καριέρα των τριών σολίστ, που ένωσαν τις δυνάμεις τους και κυκλοφόρησαν το συγκεκριμένο άλμπουμ από τη Sony Classical. Μάλιστα, το παρουσίασαν και τον Ιούνιο στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου.

Ποιος είναι ο Λεωνίδας Καβάκος - «Ο βιολιστής των βιολιστών»

Ο Λεωνίδας Καβάκος γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1967 στην Αθήνα και είναι βιολονίστας και διευθυντής ορχήστρας. Ως βιολιστής έχει κερδίσει βραβεία σε αρκετούς διεθνείς διαγωνισμούς και έχει ηχογραφήσει αρκετούς δίσκους των σημαντικότερων δισκογραφικών εταιρειών. Διετέλεσε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής της Καμεράτας του Σάλτσμπουργκ και επισκέπτης μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης. Το μηνιαίο βρετανικό περιοδικό κλασικής μουσικής εγχόρδων The Strad τον έχει αποκαλέσει «βιολιστή των βιολιστών».

Ο Λεωνίδας Καβάκος έμαθε βιολί σε ηλικία 5 ετών, καθώς ο πατέρας του Κωνσταντίνος και ο παππούς του ήταν επίσης βιολιστές, ενώ η μητέρα του έπαιζε πιάνο. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο, όπου είχε δάσκαλο τον Στέλιο Καφαντάρη. Μία υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση του έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα με τον δεξιοτέχνη Τζόζεφ Γκίνγκολντ στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα. Η πρώτη συναυλία που έδωσε ο Καβάκος ήταν στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών το 1984. Μέχρι την ηλικία των 21 ετών είχε κερδίσει βραβεία στους περισσότερους σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς βιολιού.

Ο Καβάκος παίζει το δικό του βιολί Stradivarius, το «Abergavenny» (κατασκευής του 1724) από τον Φεβρουάριο του 2010.