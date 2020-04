Τη Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα υποδεχθεί στο εορταστικό «Ενώπιος Ενωπίω» τη Δέσποινα Βανδή. Η διαδρομή από τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης έως τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες. Η καριέρα, η οικογένεια αλλά και υπέροχα τραγούδια, σε μία συνέντευξη με αισιόδοξα μηνύματα.

Ποια είναι η Δέσποινα Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή (πραγματικό όνομα: Δέσποινα Μαλέα) (Τύμπιγκεν, 22 Ιουλίου 1969) είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια. Η Δέσποινα Βανδή είναι 4η εμπορική τραγουδίστρια σε πωλήσεις δίσκων των τελευταίων 40 χρόνων στην Ελλάδα, επίσης έχει κάνει και κάποια βήματα και στο εξωτερικό. Το σύνολο εγχώριας και της διεθνής καριέρας οι δίσκοι της ξεπερνούν το 1.500.000 δίσκους.

Λίγα λόγια για τη ζωή της

Γεννήθηκε στο Τύμπινγκεν της Γερμανίας. Όταν ήταν 6 ετών μετακόμισε με τους γονείς της στην Καβάλα, από όπου είναι η οικογενειακή της καταγωγή, αφότου μετεγκαταστάθηκε εκεί η οικογένειά της η οποία προερχόταν από τον Πόντο. Φοίτησε στο τμήμα «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χωρίς όμως να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Στην αρχή της καριέρας της άλλαξε το επίθετό της σε «Βανδή», για να κρύψει από τους γονείς της ότι τραγουδούσε.

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1994, αφού παρακολούθησε μαθήματα τραγουδιού και φωνητικής. Για αρκετά χρόνια εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, όπου ανάμεσα σε άλλους συνεργάστηκε και με τον Αντώνη Ρέμο την εποχή που οι μόνοι που τους γνώριζαν ήταν το κοινό της συμπρωτεύουσας.

Έχει παντρευτεί τον Ντέμη Νικολαΐδη στις 17 Ιουνίου 2003, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, την Μελίνα (8 Φεβρουαρίου 2004) και ένα γιο, τον Γιώργο (21 Αυγούστου 2007).

Οι πωλήσεις δίσκων

Η Δέσποινα Βανδή αποτελεί μια από τις πιο εμπορικές Ελληνίδες τραγουδίστριες στην Ελλάδα με πάρα πολλούς πλατινένιους δίσκους μέσα σε δέκα χρόνια, βραβείο world music awards για τις πωλήσεις της στην Ελλάδα το 2001 και ρεκόρ Sold out. Έχει κυκλοφορήσει 12 δίσκους στην Ελλάδα από το 1994 μέχρι το 2016 οι οποίοι της έχουν χαρίσει συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τις 1.006.000. Οι πωλήσεις των ηχογραφήσεων της επίσημα είναι: το άλμπουμ Γεια με 400.000 διπλές πωλήσεις (200.000 μονές), οι Προφητείες με 150.000 πωλήσεις, οι Δέκα Εντολές με 100.000 πωλήσεις, το Υποφέρω με 120.000 πωλήσεις, το Στην Αυλή του Παραδείσου-Special Edition με 103.000 πωλήσεις, το σινγκλ Σπάνια με 20.000 πωλήσεις, το σινγκλ Άντε Γεια με 40.000 πωλήσεις, το άλμπουμ Live με 40.000 πωλήσεις, το σινγκλ Gia με 10.000 πωλήσεις, το σινγκλ Come Along now με 20.000 πωλήσεις, το σινγκλ Κάλαντα με 30.000 πωλήσεις, το άλμπουμ 10 Χρόνια Μαζί με 37.000 και το DVD Δέσποινα Βανδή: The Video Collection ’97-’03 με 6.000 πωλήσεις. Στις 14 Ιουνίου του 2012 της απονεμήθηκε διπλά πλατινένιος δίσκος για το άλμπουμ Άλλαξα με 30.000 πωλήσεις.Το 2014 έγινε πλατινένιος ο δίσκος Δε με σταμάτησες με 12.000 πωλήσεις.

Τον χειμώνα του 2016 έγινε η απονομή του χρυσού δίσκου με 6.000 πωλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2007 η εκάστοτε δισκογραφική εταιρία της Δέσποινας Βανδή (Heaven Music) ανακοίνωσε πως η Βανδή έσπασε το φράγμα των 1.000.000 πωλήσεων. Στην πρεμιέρα του πρώτου κύκλου του The voice το 2014 αναφέρθηκε πως η Δέσποινα Βανδή έχει πουλήσει 1.500.000 αντίτυπα παγκοσμίως.