Βασίλισσα Ελισάβετ γενέθλια: Την Τρίτη 21 Απριλίου 2020, η Βασίλισσα Ελισάβετ γιόρτασε τα 94α γενέθλιά της στην καραντίνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φόρα στα 68 χρόνια βασιλείας της. Να σημειωθεί ότι η Ελισάβετ γιορτάζει τα γενέθλια της δύο φορές τον χρόνο: μία στις 21 Απριλίου και ξανά κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιείται τον Ιούνιο. Φέτος δεν υπήρξε κανένας εορτασμός λόγω της πανδημίας και οι ευχές από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας δόθηκαν μέσω βιντεοκλήσεων.

Το παλάτι ανάρτησε επίσης και ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο Twitter για τις ευχές, το οποίο και συνόδευσε με ένα βίντεο από την παιδική ηλικία της Ελισάβετ, καθώς και μια συνταγή από τους βασιλικούς σεφ.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉

🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020