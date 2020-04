Ταινίες Σήμερα Τηλεόραση: Το ψυχολογικό θρίλερ «Έρχεται τη νύχτα» (It Comes at Night), παραγωγής ΗΠΑ 2017, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, στις 00:15. Σκηνοθετεί ο Τρέι Έντουαρντ Σουλτς και παίζουν οι Τζόελ Έντγκερτον, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάρμεν Ετζόγκο, Ράιλι Κιου, Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Γκρίφιν Ρόμπερτ Φόλκνερ, Ντέιβιντ Πέντλετον.

Μια μυστηριώδης ασθένεια σκοτώνει ταχύτατα τους ανθρώπους και ο πολιτισμός καταρρέει. Ένας άντρας μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του προσπαθούν να επιβιώσουν σ’ ένα απομονωμένο και αμπαρωμένο σπίτι, φιλτράροντας το νερό και ψάχνοντας για τροφή. Η εύθραυστη οικογενειακή τάξη θα διαταραχθεί όμως, όταν ένα άλλο νεαρό ζευγάρι και το παιδί τους θα αναζητήσουν καταφύγιο στο ίδιο σπίτι. Ο ερχομός της νέας οικογένειας προκαλεί έντονη αβεβαιότητα, καχυποψία και συγκρούσεις, με δραματικές συνέπειες για όλους.

Ο Τεξανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης επιστρέφει στο οικείο για εκείνον θέμα της οικογένειας -πιο συγκεκριμένα οικογένειες αντιμέτωπες με εσωτερικές κι εξωτερικές δυνάμεις.

Στις 23:00 στο Mega προβάλλεται το The Social Network, του Ντέιβιντ Φίντσερ, με τους Τζέσε Άιζενμπεργκ, Άντριου Γκάρφιλντ, Ρούνι Μάρα.Αντιμέτωπος με δύο αγωγές, μία για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και μία για εξαπάτηση του πρώην συνεταίρου του, ο ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ «επιστρέφει» στο Χάρβαρντ του 2003 και στην αρχή μιας απίστευτης πορείας μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Στις 22:00 στην ΕΡΤ3 η δραματική ταινία γαλλικής παραγωγής Η Εποχή του Έρωτα. Διαδραματίζεται στην δεκαετία του 30, ο Φιλίπ ερωτεύεται την Οντίλ, μια όμορφη άγνωστη, και αποφασίζει να την παντρευτεί, ενάντια στη βούληση των γονιών του. Στην αρχή, οι νεόνυμφοι είναι παράφορα ερωτευμένοι και ολόκληρη η οικογένεια ανυπομονεί για τη γέννηση του κληρονόμου. Μάταια, όμως. Αντ’ αυτού, η Οντίλ παραμελεί τον γάμο της και αφοσιώνεται στη ζωγραφική, ταλέντο που κληρονόμησε από τον πατέρα της. Ή μήπως το έντονο ενδιαφέρον της για τα μαθήματα ζωγραφικής οφείλεται στον γοητευτικό, αλλά μυστηριώδη καλλιτέχνη, Φρανσουά Κροζάντ;

Ο Φιλίπ νιώθει ότι απομακρύνεται από τη σύζυγό του και παραδίδεται στη ζήλια του για τον Φρανσουά.

Στις 22:45 στο Open, προβάλλεται το Gone Girl (Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε)με τους Μπεν Άφλεκ, Ρόζαμουντ Πάικ, Νιλ Πάτρικ Χάρις. Όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο πρωταγωνιστής παρασύρεται στον ίλιγγο μιας μιντιακής φρενίτιδας, ενώ τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια τον μετατρέπουν σε βασικό ύποπτο.



Την κοινωνική σάτιρα «Success Story», παραγωγής 2017, έχουν την ευκαιρία να δουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Κυριακή 26 Απριλίου 2020 στις 23:00, στο πλαίσιο της ζώνης Ελληνικός Κινηματογράφος. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Περράκη και παίζουν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φιόνα Γεωργιάδη, Πάνος Μουζουράκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Τζένη Θεωνά, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Βάσω Καβαλιεράτου, Αννίτα Κούλη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Νάσος Παπαργυρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης, Πάνος Κρανιδιώτης, Γιάννης Κοκιασμένος.

Η ιστορία

Παναγής Πάνδωρας (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης): εύπορος ψυχίατρος, γιος μεγαλοεκδότη, γοητευτικός κι αδίστακτος. Τζορτζίνα Τσελέπη (Φιόνα Γεωργιάδη): άνεργη ηθοποιός, κόρη μικροαστών καλλιτεχνών, όμορφη και αποφασισμένη να πετύχει. Οι δυο τους, παρά τις διαφορές τους, ερωτεύονται ξαφνικά, απερίσκεπτα και παράφορα και παντρεύονται. Η Τζορτζίνα, στην προσπάθειά της να ταιριάξει στο περιβάλλον του Παναγή, απαρνιέται τον εαυτό της. Το δημιουργικό της αδιέξοδο, σε συνδυασμό με μια δύσκολη εγκυμοσύνη, την μεταμορφώνουν, καθώς συνειδητοποιεί πως τίποτα δεν είναι όπως το φαντάστηκε στο γάμο της.

Η ραγδαία αλλαγή των οικονομικών δεδομένων, η αυτοκτονία του πατέρα του Παναγή για χρέη κι η επικείμενη ανάμειξη του Παναγή στην πολιτική, μεγεθύνουν τις αντιθέσεις τους και απομακρύνουν το ζευγάρι δίνοντας, ραγδαία σχεδόν, τη θέση του θαυμασμού, του πάθους και της έλξης, στην απογοήτευση, την αποξένωση και τελικά την υποτίμηση και τον ανταγωνισμό. Τότε αρχίζει ο παραλογισμός, καθώς η ιστορία αγάπης τους, γίνεται μίσους κι εκδίκησης, με τους δυο τους να φτάνουν στα άκρα προκειμένου να επιβιώσουν.