Netflix: Το Unorthodox είναι μία σειρά του Netflix από αυτές που βλέπεις μονορούφι, όχι γιατί σε χαλαρώνει, το αντίθετο, αλλά γιατί είναι μια διαφορετική, αληθινή και αρκετά σοκαριστκή ταινία που σου δίνει τροφή για σκέψη. Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων, βασίζεται στην πέρα για πέρα αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που λέγεται Deborah Feldman. Η Feldman τα κατέθεσε όλα στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, (Η σκανδαλώδης απόρριψη της χασιδικής μου καταγωγής), το οποίο μπήκε στη λίστα με τα best seller των New York Times και κάπως έτσι πήρε τον δρόμο του για το Netflix.

Η Shira Haas είναι η μικροκαμωμένη Ισραηλινή πρωταγωνίστρια της σειράς και είναι πραγματικά αποκάλυψη. Υποδύεται την Έστι, μία νεαρή κοπέλα που ανήκει στην κλειστή κοινότητα των Χασιδιστών Εβραίων στη Νέα Υόρκη. Με αφορμή τον ρόλο της και το υποκριτικό της ταλέντο, η Shira Haas έγινε αυτό που λέμε «αστέρι» μέσα σε μία νύχτα.

Η Shira Haas αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Vogue, πως το γεγονός ότι ξύρισε το κεφάλι της την πρώτη μέρα των γυρισμάτων ήταν σοκ για εκείνη. «Ήταν η τελευταία σκηνή της πρώτης μέρας των γυρισμάτων. Όταν η σκηνοθέτης της σειράς, μου είπε ότι αυτό θα γινόταν ακριβώς στην αρχή, ήμουν σοκαρισμένη. Ήταν όμως υπέροχο γιατί με έβαλε πραγματικά στον ρόλο. Φυσικά, το κεφάλι σου μπορεί να ξυριστεί μόνο μία φορά, κι έτσι ήξερα ότι θα είναι μία λήψη και πρέπει να την κάνω σωστά. Είχα άγχος, αλλά ήμουν πρόθυμη να το κάνω για να πω αυτή την ιστορία» ανέφερε η ηθοποιός.

Η σειρά εστιάζει στη ζωή της Έστι (Shira Haas), μιας Εβραίας της χασιδικής κοινότητας της Νέας Υόρκης, την οποία, με μία πολύ δυνατή εισαγωγή στην ιστορία, βλέπουμε να δραπετεύει γεμάτη κανόνες και πρέπει κοινότητα των Υπερορθόδοξων Εβραίων. Εγκαταλείπει ξαφνικά τον αγαθιάρη σύζυγο που παντρεύτηκε από προξενιό, το αυταρχικό σόι του, τη διαλυμένη της οικογένεια και φεύγει κρυφά για το Βερολίνο, την πόλη όπου ζει η επίσης επαναστατημένη (λεσβία) μαμά της.

«Στα μέρη μου έχουν πάρα πολλούς κανόνες» και «ο θεός ζητά πάρα πολλά από εμένα». Με αυτές τις απαντήσεις εξηγεί συνήθως η Έστι γιατί εγκατέλειψε την παλιά της ζωή.

Επιπλέον, η Έστι είναι έγκυος. Ξοπίσω της τρέχουν για να τη φέρουν πίσω ο οριακά άβουλος άντρας της και ένας αληταράς ξάδερφος.

Ποια είναι η όμως η Shira Haas;

Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1995 στην πόλη Hod Hasharon του Iσραήλ. Σήμερα ζει στο Τελ Αβίβ ενώ το όνομά της σημαίνει στα εβραϊκά “ποίηση” ή “τραγούδι”.

Οι χημειοθεραπείες που έκανε μωρό, ευθύνονται για τον μικροκαμωμένο σωματότυπό της καθώς εμπόδισαν την ανάπτυξή της, όταν στα δύο της χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά. Τρία χρόνια αργότερα όμως ανάρρωσε πλήρως.

Έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική μόλις σε ηλικία 16 ετών στην ταινία “Princess” της Ισραηλινής σκηνοθέτιδας Tali Shalom Ezer. Οι παππούδες της ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Η ίδια μάλιστα υποδύθηκε μία επιζώσα του Ολοκαυτώματος στην ταινία The Zookeeper’s Wife όπου συμπρωταγωνίστησε με την Jessica Chastain. – Για τις ανάγκες του Unorthodox η Shira χρειάστηκε να μάθει Yiddish, τη διάλεκτο που επικρατεί στις πιο αυστηρές κοινότητες των Εβραίων στην Αμερική και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί μία ανάμειξη γερμανικών και εβραϊκών. -Για τον ρόλο της στη σειρά έχει κερδίσει δύο βραβεία καλύτερης ηθοποιού. Στο Jerusalem Festival και στο P&L Film Festival της Σουηδίας.