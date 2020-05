Game of Thrones: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποίος BJ Hogg. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στο Game of Thrones ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Ser Addam Marbrand, ιππότη του οίκου των Marbrand και ηγέτη των ιπποτών του Tywin Lannister. Την είδηση έκαναν γνωστή οι συνάδελφοί του από την θεατρική ομάδα «Give My Head Peace, the Hole in the Wall gang», με ανάρτησή στα social media.

«Ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός συνάδελφος και ένας πραγματικός φίλος. Οι σκέψεις μας είναι με την σύζυγό του, Elish, τον γιο του, Nathan και την κόρη του, Abigail», ανέφερε η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του BJ Hogg.

Το Game of Thrones (Παιχνίδι των Θρόνων) είναι μία αμερικανική δραματική σειρά επικής φαντασίας, η οποία βασίζεται στη σειρά βιβλίων Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου. Η προβολή της άρχισε στις 17 Απριλίου 2011 και τελείωσε στις 19 Μαίου του 2019.

Η σειρά έχει προσελκύσει ρεκόρ τηλεθεατών στο HBO και έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά ευρεία και ενεργή διεθνή βάση οπαδών. Έχει λάβει καθολική αναγνώριση από τους κριτικούς, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες των ηθοποιών, τους πολύπλοκους χαρακτήρες, την ιστορία και την έκταση της παραγωγής της, και τους τρόπους με τους οποίους ανατρέπει τα κλισέ του είδους της φαντασίας, αν και κάποιοι έχουν επικρίνει την συχνή χρήση του γυμνού, της σωματικής και σεξουαλικής βίας.

Η σειρά είναι γνωστή για την περίπλοκη ιστορία της η οποία δεν ακολουθεί έναν πρωταγωνιστή, καθώς και για το ότι δεν είναι προβλέψιμη. Οι δημιουργοί, παραγωγοί και κύριοι σεναριογράφοι της σειράς είναι οι David Benioff και D. B. Weiss, και οι πρώτοι πέντε κύκλοι είναι προσαρμογές των βιβλίων του Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν. Το περιοδικό Time χαρακτήρισε το Game of Thrones ως την δημοφιλέστερη σειρά του κόσμου, ενώ το BBC News έγραψε ότι το πάθος και η αφοσίωση των οπαδών της δημιούργησε ένα φαινόμενο που δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλο δημοφιλές τηλεοπτικό προϊόν.

Συνολικά έχει κερδίσει 372 βραβεία από τις 595 υποψηφιότητες που έχει λάβει, ανάμεσα τους και 59 Βραβεία Έμμυ, τα περισσότερα από κάθε άλλη τηλεοπτική σειρά.[4] Από την 7η σεζόν και έπειτα οι πέντε βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς αποτελούν τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην ιστορία της τηλεόρασης.