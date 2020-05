Metallica Blackened 2020: «Εδώ είναι κάτι που μαγειρεύαμε τις τελευταίες λίγες μέρες» είπαν οι Metallica για το βίντεο που ετοίμασαν και στο οποίο παίζουν – ο καθένας στο σπίτι του – μια αποστασιοποιημένη κοινωνικά εκδοχή του «Blackened».

Η μπάντα, της οποίας τα σχέδια να πρωταγωνιστήσει αυτό το καλοκαίρι σε πέντε μουσικά φεστιβάλ ακυρώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, πρόσφερε στους φανατικούς θαυμαστές της μια λιτή εκδοχή του κλασικού τραγουδιού από το άλμπουμ «…And Justice for All». Βάφτισαν αυτή την εκδοχή «Blackened 2020», και ευχήθηκαν: «Ελπίζουμε να είστε σώοι και αβλαβείς. Να έχετε ένα σπουδαίο Σαββατοκύριακο».

Πριν από λίγες μέρες, ο Lars Ulbrich μίλησε στο Rolling Stone για το πώς περνά τον χρόνο του, στην απομόνωση του σπιτιού του. Είπε ότι ακούει Fiona Apple, EOB και Rage Against the Machine. «Μάλλον, η μουσική που ακούω περισσότερο τους τελευταίους δυο τρεις μήνες είναι οι Rage Against the Machine. Είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι η μουσική τους γίνεται όλο και πιο σχετική, κάθε μέρα, με όσα συμβαίνουν; Σε συνδέει όλο και πιο πολύ με ό,τι γίνεται στον κόσμο. Είναι λες και τα τέσσερα άλμπουμ να ηχογραφήθηκαν χθες».

Μιλώντας στο Rolling Stone, o Lars Ulrich, αναφέρθηκε στα ακούσματα του εν μέσω καραντίνας. «Θα έλεγα ότι το άλμπουμ της Fiona Apple (“Fetch The Bolt Cutters”) είναι απλώς εκπληκτικό. Την πρώτη μέρα που βγήκε πριν από μια εβδομάδα, νομίζω ότι καθόμουν και το άκουγα για τρεις, τέσσερις ώρες συνεχόμενα και διάβαζα τους στίχους. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, με εξέπληξε πόσο ασυνήθιστο και οξυδερκές είναι, καθώς δεν είναι συμβατικό. Νομίζω ότι το τελευταίο των Arctic Monkeys πριν από δύο χρόνια (“Tranquility Base Hotel + Casino”) είχε επίσης σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα, όπου δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις και μετά το ακούς και απλώς λες ότι είναι ακόμη δυνατό να κάνουμε κάτι διαφορετικό μουσικά που είναι μοναδικό, φρέσκο ​​ή απροσδόκητο», είπε χαρακτηριστικά.

