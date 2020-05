J2US αποχώρηση: Το Just The 2 Of Us επέστρεψε στη συχνότητα του Open, μετά τη διακοπή των γυρισμάτων εξαιτίας των όσων συνέβησαν λόγω πανδημίας του κορονοϊού. Έτσι, το τηλεοπτικό show, έκανε το comeback τηρώντας αυστηρά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, ενώ είχε και παρουσία λοιμωξιολόγου στα γυρίσματα. Δεκατέσσερις επαγγελματίες τραγουδιστές και δεκατέσσερις προσωπικότητες από διάφορους χώρους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής, παρουσιάζοντας ιδιαίτερες εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών.

Οι τέσσερις κριτές, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου και Μαρία Μπακοδήμου αξιολόγησαν τα ντουέτα των διαγωνιζόμενων, ενώ το κοινό βαθμολόγησε και αυτό ως 5ος κριτής, ψηφίζοντας το αγαπημένο του ζευγάρι μέσα από την εφαρμογή του OPEN για smart phones.

Ωστόσο, το ζευγάρι που αποχώρησε στο δεύτερο επεισόδιο από το παιχνίδι είναι η Χριστίνα Παππά και ο Κωνσταντίνος Φραντζής. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση είπε: «Ούτε εμείς θέλαμε να φύγουμε, αλλά κάποιος έπρεπε να φύγει. Είμαι σίγουρη ότι ούτε οι κριτές ήθελαν να φύγουμε εμείς σήμερα, ούτε ο κόσμος ήθελε, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι περίεργο», είπε η Χριστίνα Παππά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η εμφάνιση της Χριστίνας Παππά…