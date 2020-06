Η Μία Καλίφα με σειρά αναρτήσεών της αναφέρθηκε στα 11 βίντεο που έκανε όταν ήταν 21 χρονών, την εκμετάλλευσή τους από τη βιομηχανία του πορνό και τις συνέπειες που είχαν στη ζωή της. Πλέον ζητά από το pornhub να κατεβάσει τα βίντεο. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια με συλλογή υπογραφών ώστε να υπάρξει « Δικαιοσύνη για τη Μία». Ζητά να αφαιρεθούν τα φιλμ από τις διάφορες ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου και να δοθούν στην 27χρονη τα domains με το όνομά της.

Στο σχετικό κείμενο της καμπάνιας αναφέρονται τα εξής:

«Η 27χρονη τώρα Μία Καλίφα εμφανίστηκε στη βιομηχανία πορνογραφίας για σύντομο χρονικό διάστημα τριών μηνών το 2014 σε ηλικία 21 ετών. Πληρώθηκε μόνο 12 χιλιάδες δολάρια από τα εκατομμύρια δολάρια που έβγαλαν οι Pornhub και BangBros από τα βίντεό της».

«Η Mia και η ομάδα της έχουν κάνει αμέτρητες οικονομικές προσφορές στους τρέχοντες κατόχους των πορνογραφικών βίντεο για να σβήσουν τα βίντεο από τους σέρβες τους, χωρίς αποτέλεσμα. Οι μεγάλες εταιρείες δεν δίνουν στη Μία Καλίφα μια δίκαιη ευκαιρία να κερδίσει το περιεχόμενό που της ανήκει στο δικαστήριο, εκμεταλλευόμενες τις τεράστιες οικονομικές τους δυνατότητες. Απαιτούμε τα βίντεό της να αφαιρεθούν και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη στο δικαστήριο, χωρίς να πρέπει να καταστραφεί οικονομικά η Mia Khalifa για να μπορέσει να υποστηρίξει τον εαυτό της. Έχει δηλώσει επανειλημμένα πως έχει μετανιώσει για την απόφασή της να εργαστεί στη βιομηχανία της πορνογραφίας.

Υπογράψετε αυτή την αίτηση για να στηρίξετε τις μελλοντικές προσπάθειες της Μία Καλίφα για δικαιοσύνη». Ήδη έχουν υπογράψει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Όταν είχαν συγκεντρωθεί οι πρώτες 500 υπογραφές η Καλίφα έγραψε στο Twitter της: «Σας ευχαριστώ όλους, που υπογράψατε, είστε προσκεκλημένοι στο πάρτι μου. Δεν είναι συλλογή υπογραφών είναι λίστα προσκεκλημένων».

Η πρώτη φορά που η Μία Καλίφα καταφέρθηκε εναντίον της βιομηχανίας του πορνό ήταν το 2019 στο HARDtalk του BBC.

«Ήμουν 21 ετών τότε, δεν είχα δικηγόρο ή σύμβουλο, με έβλεπαν σαν μηχανή παραγωγής χρήματος. Όταν μιλάω για αυτά αισθάνομαι σαν να βλέπει ο κόσμος μέσα από τα ρούχα μου και ντρέπομαι. Αισθάνομαι σαν να έχασα όλα τα δικαιώματά μου στην ιδιωτικότητα. Είμαι ένα google search μακριά από αυτό” έλεγε τότε. Πρόσθετε πως την είχαν πιέσει να κάνει τη σκηνή με τη hijab κάτι που έκανε τελικά, παρότι φοβόταν.

Τους είπα ότι θα με σκοτώσουν με αυτό και γέλαγαν. Με εκφόβιζαν, φοβόμουν. Σκεφτόμουν πως αν έλεγα όχι, αυτό θα έκανε τα πράγματα ξέρεις. Δεν μπορούν να σε αναγκάσουν με το ζόρι. Αυτό θα ήταν βιασμός. Κανείς δε θα ανάγκαζε να κάνεις σεξ. Αλλά ήμουν πολύ φοβισμένη».

I’m begging you not to. Not because I’m against sex work, I’m not! I’m not going to tell you what to do with your body, but I am telling you to never let anyone have ownership of your content. Ethical porn exists, support those sites, not the big production conglomerates. https://t.co/uRbpjeJwxA

— Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020