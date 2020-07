J2US: Το σόου του Open που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης πλησιάζει στο τέλος του. Χθες Έρρικα Πρεζεράκου και Άρης Μακρής, Τάσος Ξιαρχός και Κόνι Μεταξά, Τρύφωνας Σαμαράς και Χαρά Βέρρα, Βίκυ Χατζηβασιλείου και Κώστας Καραφώτης, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου ερμήνευσαν από δύο τραγούδια, με στόχο να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τις υψηλές βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής.

Τα δύο ζευγάρια που αποχώρησαν στον ημιτελικό του J2US είναι η Έρρικα Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου.

Στον μεγάλο τελικό του J2US πέρασαν η Κόνι Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό, ο Κώστας Καραφώτης με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου και η Χαρά Βέρρα με τον Τρύφωνα Σαμαρά.

Τι είναι το Just the 2 of us

Το Just the 2 of us είναι ελληνικός τηλεοπτικός διαγωνισμός τραγουδιού διάσημων προσωπικοτήτων που αρχικά προβλήθηκε από το Mega Channel, για δύο σεζόν από το 2010 έως το 2011 και το 2014, ενώ σήμερα προβάλλεται για τρίτη σεζόν από τον τηλεοπτικό σταθμό Open TV. Η εκπομπή είναι η ελληνική εκδοχή του βρετανικού τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού Just the Two of Us που δημιούργησε το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Worldwide το 2006.

Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί τρεις συνολικά κύκλοι, με τον τρίτο να κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαρτίου του 2020, μετά από διακοπή έξι χρόνων. Ο πρώτος κύκλος προβλήθηκε από τις 17 Οκτωβρίου 2010 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2011, ενώ ο δεύτερος από τις 2 Απριλίου 2014 ως τις 18 Ιουνίου 2014. Τον Ιούνιο του 2020 η εκπομπή ανανεώθηκε για τέταρτη σεζόν, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2020 από τον τηλεοπτικό σταθμό Open TV με τους ίδιους παρουσιαστές και την ίδια κριτική επιτροπή.

Σε κάθε κύκλο επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό ή και τηλεοπτικό χώρο, κάνουν ντουέτο με κάποιον γνωστό επαγγελματία τραγουδιστή και ετοιμάζουν κάθε εβδομάδα ένα τραγούδι που παρουσιάζουν στο live. Τα ντουέτα βαθμολογούνται από την κριτική επιτροπή με βαθμό από το 1 μέχρι το 10 για την παρουσίαση του κομματιού τους, ενώ ακόμη δέχονται θετικές ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό, καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Κάθε εβδομάδα, το ζευγάρι με τη χαμηλότερη βαθμολογία αποχωρεί.