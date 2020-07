Τρισευτυχισμένοι είναι όλοι στην οικογένεια Μπέκαμ, αφού ο γιος τους Μπρούκλιν Μπέκαμ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με την Νίκολα Πελτζ μετά από οκτώ μήνες που είναι μαζί. Μπορεί ο νεαρός Μπρούκλιν να είναι μόλις 21 ετών αλλά είναι πολύ αποφασισμένος για το μέλλον του που το βλέπει να διαγράφεται λαμπρό στο πλευρό της 25χρονης καλλονής ηθοποιού Νίκολα Πελτζ. «Πριν από δύο εβδομάδες ζήτησα από την αδελφή ψυχή μου να με παντρευτεί και είπε ναι xx. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο». Πρόσθεσε: «Υπόσχομαι να είμαι ο καλύτερος σύζυγος και ο καλύτερος μπαμπάς μια μέρα σ ‘αγαπώ μωρό μου xx.

Το ζευγάρι μετράει περίπου 8 μήνες σχέση είναι πολύ αγαπημένοι, αρραβωνιάστηκαν και ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον διπλό γάμο τους.

Στο πάρτι των αρραβώνων που έγινε στο πολυτελές εξοχικό των Μπέκαμ ήταν εκεί και οι γονείς της Νίκολα και φωτογραφήθηκαν με τους μελλόνυμφους. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έδωσαν την ευχή τους στον γιο τους και είναι πανευτυχείς.

Η Νίκολα είναι μια πάμπλουτη κληρονόμος, γεννήθηκε στο Βέστσεστερ της Νέας Υόρκης και είναι κόρη του επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ και έχει 6 αδέλφια. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί, εμφανιζόμενη στην Χριστουγεννιάτικη ταινία του 2005 Deck The Halls, αν και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος ήρθε στο The Last Airbender του 2010, στην οποία έπαιξε την Katara. Είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της ως Bradley Martin – Martin – Norman Bates’ love interest – στην τηλεοπτική σειρά Bates Motel, ενώ ίσως να την είχατε δει και στο Transformers: Age Of Extinction του 2014 ως Tessa Yeager, καθώς και στη σειρά Marvel Inhumans. Έχει εμφανιστεί και σε μουσικό βίντεο της Μάιλι Σάιρους, ενώ κάποτε υπήρξε για ένα φεγγάρι και στο πλευρό του Τζάστιν Μπίμπερ.

Ο πατέρας της Νέλσον Πελτζ, είναι μεγαλοεπενδυτής και ιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων Trian Fund Management. Η εταιρεία του έχει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το υψηλό κόστος του γάμου δεν τους προβληματίζει καθόλου.Και όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, πριν τον γάμο το ζευγάρι θα υπογράψει αυστηρό προγαμιαίο συμβόλαιο, μετά από απαίτηση του πατέρα της νύφης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, έχουν αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τους γάμους, οι οποίοι λέγεται ότι θα κοστίσουν 4 εκατομμύρια λίρες. Ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της Νίκολα, Νέλσον Πέλζα, 78 ετών, φέρεται ότι θα πληρώσει για το γάμο μαζί με τους γονείς του Μπρούκλιν, Βικτώρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, που θέλουν επίσης να «συνεισφέρουν».

Οι γάμοι λέγεται ότι θα γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Φλόριντα, ενώ το ζευγάρι αναμένεται να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο κατόπιν αιτήματος του πατέρα της Nicola.

Μια πηγή είπε στο The Sun: «Όλοι είναι χαρούμενοι για αυτούς. Ο Μπρούκλιν πάντα θαύμαζε τους γονείς και τους παππούδες του, που ήταν παντρεμένοι 70 χρόνια, και αυτό θέλει.» Αν και δεν το πιστεύουν πολλοί, η Βικτόρια Μπέκαμ είναι μεγάλη θαυμάστρια της Νίκολα Πελτζ και χαίρεται που ο γιος της την παντρεύεται.