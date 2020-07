Η Δούκισσα Νομικού με την οικογένειά της περνούν ανέμελες διακοπές στη Μύκονο. Η παρουσιάστρια σχεδόν κάθε χρόνο επισκέπτεται το νησί των Ανέμων, το καλοκαίρι αφού η οικογένεια του συζύγου Δημήτρη Θεοδωρίδη διαθέτει εκεί εξοχική κατοικία. Η όμορφη παρουσιάστρια που είναι πολύ ενεργή στα social media δεν διστάζει να μοιράζεται τις όμορφες με τους followers της στο Instagram. Η Δούκισσα Νομικού χωρίς αμφιβολία βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο στην ζωή της αφού απολαμβάνει μοναδικές οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγο της, Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο τους αγγελούδια.

Μια από τις φωτογραφίες αυτές, όμως, ξεχώρισε. Και δεν είναι άλλη από τη φωτογραφία που η Δούκισσα Νομικού ποζάρει στο φακό κρατώντας την 10 μηνών κόρη της. Τι κάνει τη διαφορά; Ότι μαμά και κόρη φορούν το ίδιο μαγιό. Μια φωτογραφία που παίρνει επάξια τον τίτλο της πιο τρυφερής του καλοκαιριού.

H Δούκισσα Νομικού γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1986 στον Πειραιά και μεγάλωσε στην Βουλιαγμένη. Είναι κόρη του τραγουδιστή Νίκου Νομικού ενώ η μητέρα της, Ούρσουλα κατάγεται από την Γερμανία. Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Νικήτα . Μετά το σχολείο, αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλληλα με τις σπουδές της ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο για το πρακτορείο της Κρίστυς Κρανά. Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο της , το 2007, μέσα από τη συμμετοχή της τα καλλιστεία του ΑΝΤ1, όπου εξελέγη Σταρ Ελλάς. Το 2008, επιλέχθηκε για το ρόλο της συμπαρουσιάστριας στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alter, «LifeStyle», στο πλευρό του Νίκου Παπαδάκη ενώ το 2009, υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι Mega και ξεκίνησε να παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το πρωί» με τους Κατερίνα Καινούργιου, Δημήτρη Ουγγαρέζο και Μαρία Αραμπατζή. Τη σεζόν 2010-2011 ήταν ρεπόρτερ στο green room του talent show Just the 2 Of Us με κεντρικό παρουσιαστή τον Γιώργος Καπουτζίδη.

Τον Ιανουάριο του 2012, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 ξεκίνησε να παρουσιάζει την εκπομπή Laugh Attack με τον Παναγιώτη Χατζηδάκη ενώ τη σεζόν 2012-2013, βρίσκονταν για πρώτη φορά στο πλευρό του Θέμου Αναστασιάδη, ως συμπαρουσιάστρια, στη σατιρική εκπομπή Όλα. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε για ακόμη πέντε σεζόν, στις εκπομπές Όλα μπάχαλο φέτος (2013-2014), Όλα Μπιπ (2014-2015), Όλα πρώτη φορά (2015-2016) και Όλα Ξεκόλλα (2016-2017).

Παράλληλα, από το 2013 μέχρι το 2015 ανέλαβε την παρουσίαση της ελληνικής εκδοχής του show Dancing with the Stars (μετά την αποχώρηση της Ζέτας Μακρυπούλια από τον σταθμό). Τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε να παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή Joy αλλά αποχώρησε στα μισά της σεζόν (αρχές 2016) λόγω προβλημάτων με την παραγωγή. Την άνοιξη του 2017 παρουσίασε το talent show So You Think You Can Dance. Τον Απρίλιο του 2019 και έπειτα από δύο χρόνια τηλεοπτικής αποχής, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1.