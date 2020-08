Σε πληθώρα αδιάκριτων ερωτήσεων κλήθηκε να απαντήσει η γνωστή influencer, Έλενα Κρεμλίδου στην εκπομπή του OPEN «Καλοκαίρι #Not». Από τις πιο «δύσκολες» ερωτήσεις ήταν εκείνες που αφορούσαν στα προσόντα των μαύρων και τα ρ0ζ βίvτεο που παρουσιάζονται με την ίδια πρωταγωνίστρια, η Έλενα όμως δεν μάσισε!

«Έχεις ρ0ζ βίvτεο ή ακατάλληλες φωτογραφίες στο κινητό σου», ρωτήθηκε με την ίδια να δίνει αφοπλιστική απάντηση: «Όχι και αυτά που βλέπω κατά καιρούς να κυκλοφορούνε… Sorry παιδάκια, δεν είμαι εγώ, σας το χαλάω. Λυπάμαι». Kαι τα καλύτερα ήρθαν αργότερα όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει το κατά πόσο ισχύει αυτό που λένε «οnce you go black, you never go back» αλλά και να απαντήσει αν ο μύθος σχετικά με τα προσόvτα των μαύρων ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Σχεδόν ναι», απάντησε, υποστηρίζοντας πως της αρέσουν οι πολύ -οι πάρα πολύ- μελαχρινοί άντρες…

Λίγα λόγια για την Κρεμλίδου

Η όμορφη νεαρή κατέβηκε από την Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει βιοχημικός μηχανικός όμως αυτό που την κέρδισε ήταν η μεγάλη της αγάπη, ο χορός. Διαθέτει εντυπωσιακές αναλογίες ενώ συμμετέχει και στην Εθνική ομάδα cheerleading. Ο στόχος της είναι να κάνει μία μεγάλη καριέρα στο μόντελινγκ. Είναι φωτομοντέλο και ασχολείται με την υποκριτική.

Στο παρελθόν συμμετείχε «Ό,τι να ‘ναι» του Μάνου Βουλαρινού και του Πέτρου Νικολάου. Στην εκπομπή αυτή είχε ενταχθεί μέσω του συμπαρουσιαστή της, Θανάση Πασσά , ο οποίος μάλιστα είχε δηλώσει πως την είχε συναντήσει τυχαία στο δρόμο κατά τη διάρκεια έρευνας για την εκπομπή.

Η Έλενα Κρεμλίδου είχε πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστική καμπάνια BE AT HOME που αφορούσε μεγάλη αυστριακή εταιρεία οχημάτων εν όψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2016. Έχει υπάρξει συμπαρουσιάστρια του Βαγγέλη Περρή και της Μαρίας Ζαφειράτου στον ΣΠΟΡ ΦΜ 94,6 στην εκπομπή «Desperados». Ασχολείται ενεργά με τη γυμναστική, ενώ το μεγάλο της πάθος είναι τα αθλητικά. Αγαπά, επίσης, πολύ τον χορό και έχει ασχοληθεί με το μπαλέτο, το hip hop και το σύγχρονο. Έχει, ακόμη, συμμετάσχει και στο Netwix, όπου απάντησε σε «Φρικτά Διλήμματα».