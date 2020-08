Τρομερό ατύχημα για την Ολυμπιονίκη Έρρικα Πρεζεράκου. Η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ, βρισκόταν σε φουσκωτό σκάφος με τον σύντροφό της στο νησί της Κύθνου, όπου απολάμβανε τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μετά από αδιευκρίνιστες αιτίες, η Έρρικα Πρεζεράκου έπεσε από το σκάφος και τραυματίστηκε από την προπέλα. Ο σύντροφός της βούτηξε στο νερό για να την σώσει άλλα εκείνη είχε ήδη τραυματιστεί.

Σε κατάσταση σοκ, αρχικά μεταφέρθηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έγινε με ελικόπτερο διακομιδή στο ΚΑΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δάκτυλό της έχει βρεθεί και οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν συγκόλληση. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Κύθνου.

Δείτε την Έρρικα σε χαρούμενες στιγμές στην παραλία, μια μέρα πριν το ατύχημα:

Λίγα λόγια για την Έρρικα Πρεζεράκου

H Έρρικα Πρεζεράκου έχει γεννηθεί στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η καταγωγή της είναι από τη Μάνη. Έχει σπουδάσει Management και Εναλλακτικές μορφές Ψυχοθεραπείας. Ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό και συγκεκριμένα με το άλμα επί κοντώ το 2000. Πέτυχε τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα το 2003 με νίκες σε Πανελλήνια και Βαλκανικά πρωταθλήματα.

Το 2004 μετά από εμπειρία δέκα χρόνων στον πρωταθλητισμό και μετά από την ενασχόλησή της με τις εναλλακτικές μορφές ψυχοθεραπείας ξεκίνησε μια μελέτη με σκοπό να αποδείξει ότι όταν οι σκέψεις έχουν θετική κατεύθυνση, τα συναισθήματά μας είναι θετικά και ανοιχτά και όταν εμπιστευτούμε ότι είμαστε μια ολότητα που δημιουργεί την πραγματικότητά μας (ενεργειακά), τότε το σώμα μας κάνει θαύματα.

​Το αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε ότι ένας μέσος άνθρωπος που θα χρειαζόταν 30 ημέρες για να βγάλει συγκεκριμένο όγκο προπόνησης σε συμβατό τρόπο προπόνησης, μέσα από την μέθοδο Replayce θα χρειαστεί 17 ημέρες. Δημιούργησε λοιπόν το Replayce στο οποίο αναπτύσσεις παράλληλα και τις 4 βάσεις σου (ενέργεια, νόηση, συναίσθημα, σώμα). Το Replayce ολοκληρώθηκε το 2008 και εφαρμόστηκε ως καινοτόμο παιδαγωγικό σύστημα αθλητισμού με θεαματικά αποτελέσματα. Παρέχει φροντίδα σε παιδιά και ενήλικες.

Ήταν υποψήφιο το 2010 για την καινοτομία του στα βραβεία Χατζηϊωάννου. Το πρόγραμμα Replayce Parkinson ολοκληρώθηκε το 2012 και παρουσιάστηκε το 2013.

​”Το Replayce είναι η απελευθέρωση των παλαιών περιοριστικών πεποιθήσεων και η αντικατάστασή τους μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού”. Το 2010 η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Θοδωρής Παναγάκος αναδείχτηκαν μεγάλοι νικητές του «Dancing With The Stars».

Τον Μάρτιο του 2020 συμμετείχε στο Just the 2 of Us στο Open, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Στο παιχνίδι αυτό είναι ζευγάρι μαζί με τον τραγουδιστή Άρη Μακρή.