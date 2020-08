Το «φυσάει και δεν κρυώνει» αυτό που έπαθε η 34χρονη ηθοποιός Άμπερ Χερντ στην Κωνσταντινούπολη όπου πήγε για διακοπές και επισκέφθηκε ορισμένα από τα τζαμιά της πόλης, χωρίς όμως να υπολογίζει τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε η αμφίεση της. Πιο αναλυτικά, η Άμπερ Χερντ επισκέφθηκε τζαμί στην Κωνσταντινούπολη φορώντας ένα σατέν φόρεμα χωρίς στηθόδεσμο. Η ηθοποιός ανέβασε στα social media φωτογραφίες της από τη βόλτα της και πολλοί χρήστες του Twitter έσπευσαν να την κατηγορήσουν για ασέβεια.

Σύμφωνα με τα σχόλια οι χρήστες ενοχλήθηκαν διότι η ηθοποιός χαμογελούσε και πόζαρε μέσα σε ένα τζαμί, την ώρα που κάποιοι άνθρωποι προσεύχονταν. Άλλοι σχολίασαν ότι η χιτζάμπ που φόρεσε δεν είναι υποχρεωτική για τις Τουρκάλες, ενώ άλλοι είπαν ότι τη φόρεσε λάθος διότι δεν κάλυπτε το λαιμό και τα μαλλιά της απόλυτα. Κάποιοι σχολίασαν την έλλειψη στηθόδεσμου, ενώ η Άμπερ έσβησε κάποιες φωτογραφίες από το προφίλ της και απενεργοποίησε τη δυνατότητα να κάνουν σχόλια οι followers της.



Στον αντίποδα, δεν έλειψαν και τα σχόλια χρηστών που δεν ενοχλήθηκαν από το σατέν φόρεμα της 34χρονης ηθοποιού και θεωρούν υπερβολική την επίθεση εναντίον της. «Δεν έχει κανέναν σεβασμό για τις θρησκείες και το έχουμε δει πολλές φορές. Χρησιμοποιεί τη χιτζάμπ ως αξεσουάρ» έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης του twitter.

Η Χερντ, αντί να προσπαθήσει να ρίξει τους τόνους, ανέβασε στο λογαριασμό της στο twitter ένα άρθρο που την κατακεραυνώνει για την εμφάνισή της, κατηγορώντας το μέσο ότι πρόκειται για ένα «πληρωμένο» άρθρο. «Προφανώς όποιος πλήρωσε για να γραφεί αυτό δεν πληρώθηκε αρκετά. Θα το κάνω ευκολότερο, τα τεμένη είναι αληθινά μέρη, όπως είναι τα μουσεία και οι εκκλησίες. Έτσι είναι και τα μαντίλια (όπου κάποιες φορές είναι απαραίτητα για τις επισκέψεις). Λύθηκε το μυστήριο», έγραψε, ρίχνοντας περισσότερο λάδι στη φωτιά.

https://t.co/yCM43yPgxj

Nope. Apparently whoever paid 4 this to b “written” wasnt paid enough. Ill make it easy(ier):

Mosques are real places. So are museums & churches. So are head scarfs (where they are sometimes required n order 2 visit). Mystery solved.

— Amber Heard (@realamberheard) August 17, 2020