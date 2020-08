Ο Κολομβιανός τραγουδιστής J Balvin αποκάλυψε ότι διαγνώσθηκε με τη νόσο Covid-19 και αναρρώνει. «Προς το παρόν, η υγεία μου βελτιώνεται» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, παραλαμβάνοντας βραβείο για το μουσικό του βίντεο «Rojo» στην τελετή απονομής των Premios Juventud 2020 την περασμένη εβδομάδα. «Ήταν πολύ δύσκολες μέρες, πολύ περίπλοκες. Μερικές φορές δεν πιστεύουμε ότι θα νοσήσουμε, αλλά κόλλησα και το πέρασα άσχημα» προσέθεσε.

O J Balvin αναφέρθηκε και σε εκείνους που πιστεύουν ότι ο ιός δεν είναι κάτι που πρέπει να προκαλεί ανησυχία. «Το μήνυμά μου σε εκείνους που με ακολουθούν, τους νέους θαυμαστές και τους ανθρώπους γενικά είναι να προσέχετε. Αυτό δεν είναι αστείο. Ο ιός είναι πραγματικός και είναι επικίνδυνος» τόνισε. Ο J Balvin είναι ακόμη ένας καλλιτέχνης που αποκάλυψε ότι διαγνώσθηκε με Covid-19, μετά τους ηθοποιούς Τομ Χανκς, Μελ Γκίμπσον, Αλίσα Μιλάνο, Αντόνιο Μπαντέρας και τους μουσικούς Babyface, Pink, καθώς και πολλούς άλλους.

Ποιος είναι

Ο Χοσέ Άλβαρο Οσόριο Μπαλβίν (ισπανικά: José Álvaro Osorio Balvín, γενν. 7 Μαΐου 1985) ευρέως γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο J Balvin είναι Κολομβιανός τραγουδιστής της ρεγκετόν μουσικής.

Μεγάλες επιτυχίες-σταθμοί στην καριέρα του είναι τα κομμάτια: “Say My Name”, “Tranquila”, “Ay Vamos”, “Ginza”, “I Can’t Get Enough”, “Machika”, “Mi Gente”, “Bum Bum Tam Tam”, “Con Altura”, “Hey Ma” και “I like it”.

Έχει πειραματιστεί με διάφορα είδη πέρα από τη reggaeton, όπως electronica, house, EDM, trap και R&B. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Pharrell Williams, Major Lazer, Sean Paul, Justin Bieber, Beyonce, Liam Payne, Camila Cabello, Cardi B, Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Maroon 5, Ariana Grande, Nicky Jam, Becky G, Selena Gomez, Bebe Rexha και πολλούς άλλους. Ακόμα και στις συνεργασίες του με αγγλόφωνους καλλιτέχνες, τραγουδάει μόνο στη μητρική του γλώσσα, στα ισπανικά, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανόφωνης μουσικής παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα έγινε γνωστός το 2014, όταν ερμήνευσε το τραγούδι “Tranquila” στα Mad Video Music Awards με την Ελένη Φουρέιρα.