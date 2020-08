To σκάνδαλο είχε συνταράξει τη λογοτεχνική κοινότητα στις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του 2019, το περιοδικό «The New Yorker» δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τα ύποπτα «πήγαιν’ έλα» του Νταν Μάλορι, γνωστού με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο A.J.Finn, ο οποίος έγραψε το best-seller «Γυναίκα στο Παράθυρο» (The Woman in the Window) το 2018. Το βιβλίο απέσπασε πολύ καλές κριτικές και βρέθηκε στη λίστα των best- seller των New York Times.

Μόνο που ο Νταν Μάλορι είπε ψέματα για προηγούμενες δουλειές και την προϋπηρεσία του, τις διασυνδέσεις του, ακόμη και για την υγεία του, καθώς για τους θανάτους των (εν ζωή) συγγενών του, της μητέρας του και του αδελφού του. Η ιστορία του Νταν Μάλορι θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από την Annapurna Pictures με τον Τζέικ Τζίλενχαλ να υποδύεται τον Νταν Μάλορι.

Ο ηθοποιός Τζέικ Τζίλενχαλ

Η Janicza Bravo υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στο άρθρο «A Suspense Novelist’s Trail of Deception» του Ίαν Πάρκερ στο «The New Yorker» που ερευνά την «περίπλοκη ζωή» του Μάλορι, τα ψέματα για τους θανάτους της μητέρας και του αδελφού του, για τα δικά του σοβαρά προβλήματα υγείας, για το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και τη μίμηση βρετανικής προφοράς. Τελικά, το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Μάλορι θα μπορούσε να έχει ανασύρει την πλοκή του «The Woman in the Window» από την ταινία Copycat του 1995.

Το Deadline αναφέρει για την πλοκή της σειράς: «Θα ακολουθήσει έναν αναξιόπιστο αφηγητή που υποβάλλεται σε θεραπεία για δήθεν όγκο στον εγκέφαλο, που θρηνεί τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι νεκρά, ενώ εκμεταλλεύεται τη συμπάθεια των ανθρώπων για να γλυτώνει».

«Αυτό που μπορεί να ξεκίνησε σαν “ο σκύλος μού έφαγε την εργασία”, μετατράπηκε σε μητέρα που πέθανε από καρκίνο, σε αδερφό που αφαίρεσε τη ζωή του και “είμαι κάτοχος δύο διδακτορικών”» ανέφερε η Bravo. «Ο πρωταγωνιστής μας είναι λευκός, άνδρας και παθολογικός ψεύτης. Υπάρχει ένα κενό μέσα του και το γεμίζει εξαπατώντας ανθρώπους. Είναι απατεώνας. Η σειρά εξετάζει τη λευκή ταυτότητα και το πώς εμείς ως κοινό συμμετέχουμε στο να ανοίγουμε χώρο για αυτήν τη συμπεριφορά. Η συνεργασία με την Annapurna και τη Nine Stories είναι δώρο και είμαι πολύ ενθουσιασμένη» τόνισε.