«Γεια σας παιδιά, θέλετε να νιώσετε γέροι; Είμαι 40. Είστε ευπρόσδεκτοι» έγραψε ο Μακόλεϊ Κάλκιν σε μια σειρά από tweets που μοιράστηκε με τους σχεδόν 600.000 οπαδούς του στο Twitter.

Ακολούθως, έγραψε: «Είναι το δώρο μου στον κόσμο: Κάνω τους ανθρώπους να νιώσουν γέροι. Δεν είμαι πλέον παιδί, αυτή είναι η δουλειά μου».

I'm no longer a kid, that's my job.

It's my gift to the world: I make people feel old.

Λίγο μετά, αστειεύτηκε με την ιδέα της «κρίσης μέσης ηλικίας» καθώς ζήτησε από τους θαυμαστές του να του στείλουν προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. «Επειδή είμαι 40 χρονών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω την κρίση μέσης ηλικίας. Σκέφτομαι να κάνω σέρφινγκ. Έχετε καμία πρόταση;».

Since I'm 40 I think it's about time to start my midlife crisis.

I'm thinking of picking up surfing.

Do you all have any suggestions?

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020