Σε ηλικία μόλις 43 ετών , ο Αμερικανός ηθοποιός Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν, ο «Μαύρος Πάνθηρας» στις ταινίες της Marvel έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια έδινε σκληρή μάχη αλλά τελικά δεν τα κατάφερε βυθίζοντας στη θλίψη χιλιάδες θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Είναι μια είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου με πολλά μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά του μέσα από τα social media.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένεια του ηθοποιού, με ανάρτηση στο Twitter. «Με ανείπωτο πόνο επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του Τσάντγουικ Μπόουζμαν», αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως ο ηθοποιός διαγνώστηκε το 2016 με καρκίνο σταδίου 3 και για τέσσερα χρόνια πάλευε με αυτό.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ταινίες μέσα από τις οποίες τον γνωρίσαμε, γυρίστηκαν εν μέσω χημειοθεραπειών και πολλών χειρουργείων. Ο Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν δεν ήθελε να γίνει γνωστή η περιπέτεια της υγείας του. Το γνώριζαν μόνο οι κοντινοί του άνθρωποι και κάποιοι από τους συναργάτες του που συμμετείχαν στα γυρίσματα των ταινιών. Ο ίδιος δεν είχε μιλήσει δημοσίως για τη μάχη που έδινε και πέθανε στο σπίτι του στο πλευρό της συζύγου και της οικογένειάς του.

Η είδηση του θανάτου του Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν προκάλεσε θλίψη στον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο, με τη Marvel να αποχαιρετά τον ήρωα της. «Οι καρδιές μας ράγισαν και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν. Ο θρύλος σου θα ζει για πάντα. Εναπαύσου εν ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την Προεδρεία, Τζο Μπάιντεν, γράφοντας: «Η πραγματική δύναμη του Τσάντγουικ Μπόουζμαν ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι είδαμε στην οθόνη. Από τον “Black Panther” έως τον “Τζάκι Ρόμπινσον” ενέπνευσε γενιές και τους έδειξε ότι μπορούν να είναι οτιδήποτε θέλουν – ακόμα και σούπερ ήρωες. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για τους αγαπημένους του σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή».

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020