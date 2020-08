Ακολουθώντας την παράδοση ετών έτσι και φέτος, τα MTV Video Music Awards 2020 συγκέντρωσαν τους πλέον δημοφιλείς super star της μουσικής, σε διάφορα σημεία στην Νέα Υόρκη και μεταδόθηκαν Live στο επίσημο κανάλι του Μtv αλλά χωρίς ζωντανό κοινό και με πολλές παραστάσεις να έχουν καταγραφεί εκ των προτέρων για να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας.

Μάλιστα, η εκπομπή απέδωσε τιμή στους βασικούς εργαζόμενους στις πρώτες γραμμές της επιδημίας, και έδωσε τρόπαια στην Αριάνα Γκράντε και τον Τζάστιν Μπιμπέρ για τις καλύτερες παραστάσεις που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας που έβαλε στοπ στις ζωντανές μουσικές εκπομπές από τα μέσα Μαρτίου.

Η οικοδεσπότης Keke Palmer άνοιξε την τηλεοπτική τελετή αφιερώνοντάς τον στον ηθοποιό «Black Panther» Chadwick Boseman, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 43 ετών.

Ο εθνικός υπολογισμός της Αμερικής για τον συστημικό ρατσισμό ήταν επίσης στο μυαλό των ερμηνευτών και των παρουσιαστών μετά από μήνες διαδηλώσεων στους δρόμους για τους θανάτους των Μαύρων στα χέρια της αστυνομίας. «Είναι η ώρα μας να είμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε», δήλωσε η Palmer. «Πρέπει να έρθουμε μαζί, και η μουσική έχει αυτή τη δύναμη».

.@ladygaga took us on a JOURNEY through #CHROMATICA with this incredible #VMA performance! 💖 pic.twitter.com/jBjaUpZtfG

— MTV (@MTV) August 31, 2020