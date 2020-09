Η Μαίρη Συνατσάκη κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα. Θέλοντας να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι, ανέβασε μια αποκαλυπτική φωτογραφία, εντυπωσιάζοντας άπαντες. Όπως θα δείτε, η Μαίρη Συναντσάκη ανέβασε ένα στιγμιότυπο της από την παραλία όπου πόζαρε γυμνή! «Ωδή στην 31η του Αυγούστου τελευταία ημέρα καλοκαιριού», έγραψε στη λεζάντα και τα likes έπεσαν βροχή.

Λίγα λόγια για τη Μαίρη Συνατσάκη

Είναι γνωστό ότι η παρουσιάστρια έχει από τους πιο ενεργούς λογαριασμούς στο instagram αλλά και γενικότερα στα social media. Σε κάθε φωτογραφία που ανεβάζει δέχεται χιλιάδες σχόλια και likes. Η Μαίρη Συνατσάκη γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το 2005, πέρασε από οντισιόν για το μουσικό κανάλι MAD, όπου παρέμεινε τελικά για 9 ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη της δουλειά εκεί ήταν η εκπομπή «Playroom» (2005-2006) ενώ ακολούθησαν οι εκπομπές «Yours Space» (2007) με τους Δημήτρη Ουγγαρέζο & Αλέξανδρο Συμηριώτη, «MAD Day Live» (2008 – 2012) και άλλες, με τελευταία το «Homemade» (2012 – 2014).

Ενδιάμεσα, όσα χρόνια εργάζονταν για το MAD, ξεκίνησε και η παρουσία της σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, με πρώτη εμφάνιση στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Elatte» (2010) όπου παρουσίαζε η Ράνια Θρασκιά. Το 2011, ανέλαβε την παρουσίαση του green room στο show Dancing with the stars με κεντρική παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Το 2012, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με το κανάλι MEGA, συμμετέχοντας στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό mou» με τους Γιώργο Λιάγκα & Φαίη Σκορδά αλλά και παρουσιάζοντας το παιχνίδι μαγειρικής «Master Chef 2″. Το 2013, συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο Dancing with the stars 3 ενώ τη σεζόν 2014-2015 συνεργάστηκε ξανά με τους Γιώργο Λιάγκα & Φαίη Σκορδά, στην εκπομπή «Το Πρωινό». Παράλληλα, το 2015, παρουσίασε μαζί με την Ντορέττα Παπαδημητρίου τον ελληνικό τελικό της Eurovision στη ΝΕΡΙΤ.

Τη σεζόν 2015-2016 ανέλαβε τη παρουσίαση της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Spata Live» μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η οποία όμως κόπηκε πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης. Έπειτα, υπέγραψε συμβόλαιο για μια σεζόν με τον ALPHA και παρουσίασε μαζί με τους Νίκο Μουτσινά και Μαρία Ηλιάκη την εκπομπή «Ξαναδέστε τους», η οποία όμως διεκόπη επίσης σύντομα. Την άνοιξη του 2017 παρουσίασε μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη το σόου «MadWalk – The Fashion Music Project» ενώ το 2018, ανέλαβε ξανά τη παρουσίαση του ίδιου σόου, αυτή τη φορά μαζί με τον Χρήστο Μάστορα.

Τον Απρίλιο του 2015, έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο, συμμετέχοντας στη παράσταση «Αχ!» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το 2017, δέχθηκε πρόταση από το σκηνοθέτη Δημήτρη Μαλλισόβα για να παίξει στο μιούζικαλ Hair: The American Tribal Love-Rock Musical, το οποίο ανέβηκε τη σεζόν 2017-2018 στο Θέατρο Χώρα. Την άνοιξη του 2018, συμμετείχε στο μιούζικαλ «Cats» στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Το 2020 αναμένεται να παίξει στην παράσταση «No Future» του Αργύρη Πανταζάρα, στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου. Το 2019, δάνεισε τη φωνή της στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Abominable».

Το 2012, ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εταιρία «Nestle Fitness», η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα. Το 2017, συμμετείχε στην διαφημιστική καμπάνια για την «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ», η οποία είχε ως στόχο την ανακαίνιση παιδικών νοσοκομείων αλλά και ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εταιρία «ENVIE», όπου σχεδιάζει τη δική της σειρά υποδημάτων με την επωνυμία «Mairiboo For Envie». Το 2018, δημιούργησε το δικό της σχέδιο μπουφάν (λογότυπο: Boo Is A State Of Mind) σε συνεργασία με την εταιρία ρουχισμού «H&M» της Ελλάδας, ενώ ξεκίνησε και τη διεθνή συνεργασία με την εταιρία ενδυμάτων «Tezenis». Επίσης, την ίδια χρονιά συμμετείχε και στη διαφημιστική καμπάνια της αλυσίδας supermarket «Α.Β. Βασιλόπουλος» με σκοπό τη μείωση των πλαστικών απορριμάτων.

Στις 25 Δεκεμβρίου του 2015 δημιούργησε το δικό της e-shop στο οποίο είναι διαθέσιμα τα υποδήματα που σχεδιάζει με την επωνυμία Mairiboo For Envie αλλά και σχέδιά της για άλλα προϊόντα. Επίσης, μέσω του e-shop της συνεργάζεται με εταιρίες κοσμητολογίας. Τον Ιούνιο του 2019 λάνσαρε με την Αθηνά Οικονομάκου, σειρά ρούχων με την επωνυμία Project S.O.M.A.