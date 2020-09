View this post on Instagram

Είχες κάτι απο ήλιο όταν με κοίταξες και μου όρισες το φως!💡 Photographer: @marilena_anastasiadou Styling: @haris90s Dress: @mallorythelabel Shoes: @tsakirismallas #elzouganeli #namaste #greeksummer #summer #summer2020 #fashion #newmonth #smile #quoteoftheday #ναμαστε #καλοκαίρι