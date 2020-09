Την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είχε ως αποτέλεσμα η χυδαία, σεξιστική φράση παίκτη του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, “Big Brother”, περί γυναικών και βιασμού. Συγκεκριμένα, ο Κρητικός, Αντώνης Αλεξανδρίδης, μιλώντας με συμπαίκτη του, είπε χαρακτηριστικά: “Με τις γκόμενες πάω με μία κάθε μέρα για να αδειάζει το πακέτο, αλλιώς έχει βιασμό”. Η φράση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε κύμα οργής στους τηλεθεατές και ντροπή σε όσους την άκουσαν, ενώ ακολούθησαν και πολιτικές αντιδράσεις με την έντονη παρέμβαση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά και την αποχώρηση ορισμένων χορηγών από το τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρει το ΕΣΡ σε σημερινή του ανακοίνωση, έχει δεχθεί έως τώρα περισσότερες από 200 καταγγελίες για να παρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να υπάρξει κάποια ποινή.

Στο Συμβούλιο έχει περιέλθει πλήθος καταγγελιών (πλέον των διακοσίων) για διάπραξη (διοικητικού) αδικήματος κατά την διάρκεια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού μέσω του διαδικτυακού του ιστοτόπου. Κάποιοι από τους καταγγέλλοντες διαμαρτύρονται και διερωτώνται “γιατί σιωπά το ΕΣΡ”, η δε απάντηση σ’ αυτό είναι απλή: Διότι το ΕΣΡ έχει νομική υποχρέωση να σιωπά! Και τούτο επειδή, ως κρατική αρχή που κρίνει (και αποφασίζει) επί καταγγελιών (υποχρεούται να) ομιλεί -μετά από τήρηση νόμιμων διαδικασιών- μόνο με τις αποφάσεις του και όχι προκαταβολικώς, εμφανιζόμενο στην συνέχεια (και) ως αντικειμενικός κριτής θεμάτων για τα οποία ήδη έχει εκφρασθεί. Για το συγκεκριμένο πάντως ζήτημα σχηματίσθηκε ήδη φάκελος και ορίσθηκε εισηγητής.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο ΣΚΑΪ και ο Big Brother επέβαλαν στον παίκτη Αντώνη Αλεξανδρίδη την αποχώρηση από το παιχνίδι. Διαβάστε Αναλυτικά

“I go to one every day, to empty the “package”, otherwise there is rape”

is one of the many homophobic, sexist, racist and misogynistic statements made on national tv through #cancelbigbrothergr, I hope they’ll all be humiliated internationally, and rot

pic.twitter.com/4hq7hFABm5

— 𝔢𝔩 ♡ (@bluesidelalisa) September 6, 2020