Η οικογένεια Καρντάσιαν μετά από 14 χρόνια καλείται να ζήσει χωρίς κάμερες, καθώς το διάσημο ριάλιτι που έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ – και όχι μόνο – ολοκληρώνει τον κύκλο. Πλέον, το Keeping Up With The Kardashians που έκανε διάσημες τις αδερφές Κόρτνεϊ, Κλόε, Κάιλι και Κένταλ, θα προβάλλει την τελευταία σεζόν στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Η Κιμ Καρντάσιαν που ανακοίνωσε την είδηση δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη αιτία για την απόφαση, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο E! ανέφερε πως σέβεται την «απόφαση της οικογένειας να ζήσει την ζωή του χωρίς τις κάμερές μας». Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια, αρκετά από τα αδέρφια, με πιο πρόσφατη την Κόρτνεϊ, συμμετείχαν μάλλον απρόθυμα στο ριάλιτι. Η Κιμ είχε επίσης μια πολύ δύσκολη χρονιά με την ψυχική υγεία του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ και την – τουλάχιστον περίεργη – προεδρική πορεία του.

Η οικογένεια Καρντάσιαν

Με την πάροδο των ετών, μέσα από το ριάλιτι, οι θαυμαστές της οικογένειας Καρντάσιαν παρακολούθησαν βασικά γεγονότα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των γάμων της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κρις Χάμφρεϊ αλλά και τον Κάνιε Γουέστ, μια ένοπλη ληστεία στο Παρίσι, την διάλυση του γάμου της Κλόε Καρντάσιαν με τον μπασκετμπολίστα Λαμάρ Οντομ αλλά και την αλλαγή φύλου του Μπρους Τζένερ σε Κέιτλιν Τζένερ.

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 39χρονη Κιμ Καρντάσιαν έγραψε: «Στους καταπληκτικούς θαυμαστές μας – με βαριά καρδιά πήραμε την δύσκολη απόφαση ως οικογένεια να αποχαιρετήσουμε το Keeping Up With The Kardashians. Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολυάριθμα σόου, είμαστε ευγνώμονες σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια – μέσα από τις καλές, τις κακές στιγμές, την ευτυχία, τα δάκρυα, τις πολλές σχέσεις και τα παιδιά. Θα ευγνωμονούμε για πάντα τις υπέροχες αναμνήσεις και τους αμέτρητους ανθρώπους που γνωρίσαμε στην πορεία. Ευχαριστώ τα χιλιάδες άτομα και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτή την εμπειρία».

Συνέχισε αναφέροντας: «Το πιο σημαντικό, ένα πολύ ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Ράιαν Σίκρεστ για την πίστη του, το E! Που είναι ο συνεργάτης μας και την ομάδα παραγωγής μας στο Bunim/ Murray, που έχουν περάσει αμέτρητες ώρες κινηματογραφώντας την ζωή μας. Η τελευταία μας σεζόν θα προβληθεί στις αρχές του επόμενου έτους το 2021. Χωρίς το Keeping Up With The Kardashians, δεν θα ήμουν εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους όσους μας παρακολούθησαν και υποστήριξαν εμένα και την οικογένειά μου τα τελευταία 14 απίστευτα χρόνια. Αυτό το σόου μας έκανε αυτούς που είμαστε και θα χρωστάω πάντα σε όλους όσους έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση της σταδιοδρομίας μας και στην αλλαγή της ζωής μας για πάντα. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Κιμ».

Η Κλόε Καρντάσιαν πρόσθεσε: «Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα σήμερα… η αλλαγή είναι σκληρή αλλά μερικές φορές απαιτείται. Δεν μπορώ να εκφράσω την αγάπη και την εκτίμησή μου».