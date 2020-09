«Πάρτι» στήθηκε στα social media μετά από ένα «ατύχημα» του Κρις Έβανς, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που… δεν έπρεπε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν χιλιάδες σχόλια και memes. Ο αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός κυρίως μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες «Captain America», «The Avengers» και «Not Another Teen Movie», δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία βλέπουμε ένα σημείο από το σώμα του… που για ευνόητους λόγους δεν θα έπρεπε!

Και ενώ ο αμερικανός ηθοποιός κατέβασε σχεδόν αμέσως την εικόνα, αρκετοί πρόλαβαν και την είδαν, την έκαναν screenshot και όπως ήταν φυσικό, ένα εικοσιτετράωρο μετά ο ηθοποιός και το «ατύχημά» του έγιναν viral.





Η καριέρα του

O Κρις Έβανς, (Christopher Robert “Chris” Evans) γεννήθηκε στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, στις 13 Ιουνίου 1981. Είναι γνωστός από τους ρόλους του ως υπερήρωας στις ταινίες της Marvel Comics όπου ενσάρκωσε τον Στηβ Ρότζερς στο Captain America και τον Τζόνυ Στορμ στο Fantastic Four. Ξεκίνησε την καριέρα του στην τηλεοπτική σειρά του 2000 Opposite Sex όπου υποδύθηκε τον Κάρυ Μπέιστον και από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές επιτυχημένες ταινίες μεταξύ των οποίων : Όχι Άλλη Χαζοαμερικάνικη Ταινία (Not Another Teen Movie) το 2001, Οι Αγροίκοι (Fierce People) το 2005, Fantastic Four το 2005, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer το 2007, Ο Πρώτος Εκδικητής: Captain America (Captain America: The First Avenger) το 2011 και Captain America 2: Ο Στρατιώτης του Χειμώνα (Captain America: The Winter Soldier) το 2014, Sunshine, Gifted, Snowpiercer, Scott Pilgrim vs the world.

Το 2014 ο Έβανς έκανε το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης με την δραματική ταινία Before We Go, στην οποία πρωταγωνίστησε. Επίσης ο Έβανς είναι μέσα στο Chris Club (μία ομάδα από τέσσερεις διάσημους ηθοποιούς που ονομάζονται Κρις) μαζί με τον Chris Hemsworth , τον Chris Pine και τον Chris Pratt. Η πρώτη εμφάνιση του Έβανς έγινε σε ένα μικρό εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο Biodiversity: Wild About Life! το 1997. Το 1999 ο Έβανς έγινε ένα από τα μοντέλα για το επιτραπέζιο παιχνίδι Mystery Date της Hasbro. Η ειδική έκδοση του παιχνιδιού περιλάμβανε ένα ηλεκτρονικό τηλέφωνο, το οποίο δείχνει τον Έβανς να μιλάει μέσα από το κουτί του παιχνιδιού.

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για το Όχι Άλλη Χαζοαμερικάνικη Ταινία ο Έβανς απέκτησε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες The Perfect Score και Cellular και στην συνέχεια πρωταγωνίστησε σε δυο ανεξάρτητες ταινίες, στο Chicago: Dirk Wittenborn’s Fierce People, ενσαρκώνοντας τον Μπρους, και στο London, ενσαρκώνοντας έναν χρήστη ναρκωτικών που έχει προβλήματα στις σχέσεις του. Αργότερα ενσάρκωσε τον υπερήρωα Human Torch στην ταινία του 2005 Fantastic Four. Ο Έβανς ενσάρκωσε τον ίδιο ρόλο στην δεύτερη ταινία Fantastic Four το 2007. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε ως ο αστροναύτης Mace στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Danny Boyle, Sunshine.

Το 2008 ο Κρις Έβανς εμφανίστηκε στην ταινία Street Kings, με πρωταγωνιστή τον Κίανου Ριβς, και στην ταινία του Τέννεσι Γουίλιαμς The Loss of a Teardrop Diamond με πρωταγωνιστές τους Μπρους Ντάλας Χάουαρντ και Έλεν Μπέρστιν. Την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Push, με την Ντακότα Φάννινγκ. Ο Έβανς εκτέλεσε ο ίδιος τις δικές του πολεμικές σκηνές, οι οποίες πήραν πολύ καιρό για να γυριστούν, και τραυματίστηκε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Το 2010 ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για την ταινία Puncture με σκηνοθέτες τον Μαρκ Κάσσεν και τον Άνταμ Κάσσεν στο Χιούστον του Τέξας. Η ταινία επιλέχθηκε για να κάνει ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribecato 2011 ως ένα από τα έργα Spotlight για την 10η επέτειο του Φεστιβάλ. Το ίδιο έτος ο Έβανς εμφανίστηκε στην ταινία The Losers του Sylvain White, μια προσαρμογή του ίδιου βιβλίου κόμικς. Ο Έβανς εμφανίστηκε στην συνέχεια και σε μια άλλη προσαρμογή κόμικς, το Scott Pilgrim vs The World του Edgar Wright, όπου ενσάρκωσε τον Λούκας Λη.

Το 2011 ο Έβανς ενσάρκωσε τον Captain America στην ταινία Captain America : Ο πρώτος εκδικητής και πρωταγωνίστηκε και στην ταινία What’s Your Number, μια ρομαντική κωμωδία μαζί με την Άννα Φάρυς. Αρχικά υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ των ταινιών καθώς και οι δυο ταινίες είχαν οριστεί να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα κατά το καλοκαίρι του 2010.

Ο Έβανς είχε υπογράψει για να εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες ως Captain America και ξαναπήρε τον ρόλο στην ταινία του 2012 Captain America : Οι εκδικητές. Ακολούθησε ο πρωταγωνιστικός ρόλος μαζί με τον Μάικλ Σάνον στην ταινία The Iceman αντικαθιστώντας τον Τζέιμς Φράνκο ο οποίος τα παράτησε. Ο Έβανς φόρεσε μια μακριά περούκα και έφτιαξε μια γενειάδα για τον ρόλο. Πρωταγωνίστησε στην αγγλική ταινία Snowpiercer του βορειοκορεάτη σκηνοθέτη Bong Joon-ho.

Το 2014 ο Έβανς πρωταγωνίστησε στην ταινία Captain America : Ο Χειμερινός Στρατιώτης καθώς και μαζί με την Μισέλ Μόναχαν στην ρομαντική κωμωδία Playing It Cool. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2014 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία Before We Go. Το 2015 ξανάπαιξε τον Captain America στην ταινία Avengers: Age of Ultron καθώς και το 2016 στην ταινία Captain America: Civil War.

Ο Έβανς δήλωσε τον Μάρτιο του 2014 ότι όταν τελειώσει το συμβόλαιό του με την Marvel, θα σκεφτεί να ασχοληθεί λιγότερο με την υποκριτική ώστε να εργαστεί περισσότερο στην σκηνοθεσία και πιστεύει ότι θα τελειώσει ως Captain America το 2017. Τον Σεπτέμβριο του 2015 όμως είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη ότι θα ήταν πρόθυμος να υπογράψει για περισσότερες ταινίες Captain America αν η Marvel σκόπευε να παρατείνει το συμβόλαιό του.

Ο Έβανς είναι φανατικός οπαδός των New England Patriots και πρόβαλλε αυτήν την ομάδα στην ταινία του 2014 America’s Game: The Story. Είναι υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ και, παρόλο που ανατράφηκε ως καθολικός, εξέφρασε τις πανθεϊστικές απόψεις του και το μεγάλο ενδιαφέρον για τις αντιλήψεις του βουδισμού.