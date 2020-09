Φυσικά η φωτογραφία κατέβηκε άμεσα, όμως η τεχνολογία στάθηκε εναντίον του, μιας και οι followers του πρόλαβαν να αποθηκεύσουν την φωτογραφία. Πολύ γρήγορα το συμβάν έγινε viral, με τους ακόλουθους του ”Κάπτεν Αμέρικα” να αναδημοσιεύουν την φωτογραφία με ασταμάτητους ρυθμούς, λαμβάνοντας χιλιάδες σχόλια και memes, ενώ δεν άργησε να γίνει trend στο Twitter. Ο 39χρονος ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ το συμβάν, μέσω της δημοσίευσής του στον λογαριασμό του στο Twitter, στο οποίο σχολίασε: ”Τώρα που έχω την προσοχή σας, ψηφίστε στις 3 Νοεμβρίου”.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020