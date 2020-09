Την επόμενη εβδομάδα έρχονται νέες αφίξεις στο My Style Rocks. Μάλιστα, κάποιες από αυτές, θα έχουν και άρωμα GNTM. Την αποκάλυψε έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας η Ιωάννα Μαλέσκου. Στο My Style Rocks πρόκειται να μπει η Μικαέλα Φωτιάδη, ένα από τα κορίτσια που είχαν συζητηθεί πολύ με τη συμμετοχή της στο Greece’s Next Top Model.

«Η Μικαέλα Φωτιάδη θα έρθει στο My Style Rocks για να ξαναμοιραστεί η τράπουλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου στο Love It.

Λίγα λόγια για τη Μικάελ Φωτιάδη

Η Μικαέλα Φωτιάδη (Χάαρλεμ, 26 Δεκεμβρίου 1993) είναι μοντέλο ελληνικής και ολλανδικής καταγωγής. Το 2015 εξελέγη Σταρ Ελλάς και το 2016 Μις Ευρώπη.

Γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1993 στο Χάαρλεμ της Ολλανδίας από Ολλανδή μητέρα και Έλληνα πατέρα. Έχει δύο αδελφές, τις Ντανιέλλα (γενν. 1991) και Αλεξάνδρα (γενν. 1997), καθώς κι έναν αδελφό, το Μερκούριο (γενν. 2004). Όταν εκείνη ήταν εννέα ετών, εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα (τόπο καταγωγής του πατέρα της).

Ξεκίνησε να ασχολείται με το modeling το 2011, σε ηλικία 17 ετών , στέφθηκε Miss Young Crete στα τοπικά κρητικά καλλιστεία ενώ το 2013, Miss Tourism Planet (Μις Παγκόσμιος Τουρισμός). Έπειτα, άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά ως μοντέλο, κάνοντας φωτογραφίσεις σε συνεργασία με το ελληνικό πρακτορείο μοντέλων Fashion Cult Models.

Το 2015, συμμετείχε ξανά στα ελληνικά καλλιστεία, καταφέρνοντας να πάρει τη πρώτη θέση και τον τίτλο της Σταρ Ελλάς. Μετά τη νίκη της, ακολούθησε η εκπροσώπηση της χώρας στο παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος, που έγινε στο Λας Βέγκας, φτάνοντας στη τελική 20αδα. Την ίδια χρονιά, συνεργάστηκε με τη τουρκική εταιρία εσωρούχων “25th Hour by Seda Oturan”.

Το 2016, στέφθηκε Μις Ευρώπη στο Λίβανο και έπειτα ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη λιβανέζικη εταιρία καλλυντικών “Savanah Cosmetics”. Την ίδια χρονιά έκανε και τη πρώτη της εμφάνιση στη πασαρέλα του MadWalk – The Fashion Music Project, σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια μόδας Celia Kritharioti. Το 2017, συμμετείχε ξανά στο ίδιο show, αυτή τη φορά έγκυος σε συνεργασία με την εταιρία MED Luxurious.

Έχει περπατήσει αρκετές φορές στο Athens Exclusive (Εβδομάδα Μόδας Ελλάδας) για σχεδιαστές όπως Nella Ioannou, Panos Apergis, Chris Stratikopoulos, Kathy Heyndels και Makis Tselios. Το καλοκαίρι του 2018, πέρασε στις auditions του reality “Greece’s Next Top Model” όπου κατάφερε να μπει στο σπίτι του παιχνιδιού. Τελικά, κατέκτησε την 8η θέση.