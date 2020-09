Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Joker» Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) και η σύντροφός του, επίσης ηθοποιός, Ρούνεϊ Μάρα (Rooney Mara), οι οποίοι απέκτησαν γιο, υπό άκρα μυστικότητα, χωρίς να το μάθει κανείς. Την αποκάλυψη έκανε ο σκηνοθέτης Βίκτορ Κοσακόβσκι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, μετά την προβολή της ταινίας «Gunda», στην οποία ο Χοακίν Φίνιξ ήταν εκτελεστικός παραγωγός.

Ειδικότερα, όταν αναφέρθηκε η συμμετοχή του Χοακίν Φίνιξ, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Μόλις απέκτησε μωρό. Έναν όμορφο γιο που ονομάζεται Ρίβερ». Το ζευγάρι ονόμασε τον μικρό γιο τους Ρίβερ, όπως λεγόταν ο αδικοχαμένος αδερφός του Χοακίν Φίνιξ – στον οποίο είχε τεράστια αδυναμία.

