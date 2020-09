Ο Κωνσταντίνος Μελισσάς, υποψήφιος για είσοδο στο σπίτι του GNTM, δεν τα κατάφερε και μίλησε στην κάμερα του Happy Day για την προσωπική του εμπειρία. Προσπαθώντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ”κόπηκε”, άφησε ”κόκκαλο” τους παρουσιαστές της εκπομπής, όταν χαρακτήρισε τον Γιώργο Καράβα ως…αείμνηστο.

Συγκεκριμένα, το plus size μοντέλο περιέγραψε: «Δεν πέρασα γιατί όπως είπε και ο αείμνηστος Γιώργος Καράβας δεν ταίριαζα μάλλον για το κόνσεπτ τους. Το κλικ το είχα απλά πιστεύω ότι οι κριτές, λίγο εκεί ο κύριος Σκουλός μπορεί να έβαλε το χεράκι του, δεν του άρεσε τόσο το όλο κόνσεπτ με εμένα και το plus size. Το plus size δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα».

Ο Δημήτρης Παπανώτας με την Τίνα δεν κατάφεραν να συγκρατηθούν, σχολιάζοντας «Να το πούμε κι αυτό για τα ελληνικά που δολοφονήθηκαν», ενώ η πάντοτε ευγενική Σταματίνα Τσιμτσιλή προσπάθησε να τον υποστηρίξει, λέγοντας πως θέλησε να τον τιμήσει.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κωνσταντίνος Μελισσάς είναι ένα plus size μοντέλο, το οποίο με την οντισιόν του προκάλεσε θύελλα σχολίων, καθώς αποφάσισε να περπατήσει με πανύψηλα τακούνια. Αξίζει να σημειωθεί πως, άρεσε και στους τέσσερις κριτές, αποσπώντας 4 ”ναι”. Ωστόσο, δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι, καθώς ”κόπηκε” στη φάση του bootcamp.