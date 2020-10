Ο Imat Hasan ήρθε στο The Voice από τον Βόλο κι έχει καταγωγή από τον Λίβανο. Έχει ζήσει στην Αμερική ενώ από το 2009 ήταν μέλος συγκροτήματος. Κάποια στιγμή το γκρουπ σταμάτησε την πορεία του και θέλησε τώρα να διεκδικήσει το όνειρό του, καθώς τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει να κάνει καριέρα.

Ο ίδιος με ροκ διάθεση επέλεξε να πει το Always On The Run και γέμισε το στούντιο με ένταση. Τελευταία γύρισε η Έλενα Παπαρίζου η οποία όμως σαν να ήξερε από κάπου τον Imat. Μόλις συνειδητοποίησε ότι ήταν παιδικός της φίλος από τον Βόλο άρχισε να τρέμει από την έκπληξη. Οι δυο τους χάθηκαν από την Eurovision και μετά και τώρα βρέθηκαν ξανά με κοινές τους φωτογραφίες να προβάλλονται στην οθόνη.

«Η ιστορία μας με τον Imat είναι τρομερή. Έχω συγκινηθεί. Μου έλεγες τόσα χρόνια ότι θα δηλώσεις συμμετοχή. Τρελαίνομαι. Παιδιά, ξέρετε πόσα χρόνια έλεγε ότι θα δηλώσει συμμετοχή στο Voice και δεν δήλωνε;Γνωριζόμαστε από τον Βόλο, νομίζω ήμασταν στην εφηβεία. Παίζαμε μπάσκετ, τραγουδούσαμε…» είπε η Ελένα Παπαρίζου.

Όπως είπε ο ίδιος, του πήρε καιρό να σκεφτεί αν έρθει στο σόου και δεν τολμούσε να επικοινωνήσει με την Έλενα γιατί φοβόταν μην έχει γίνει «ψωνάρα». Μάλιστα η Έλενα διηγήθηκε όλη την ιστορία τους για το πως γνωρίστηκαν.

Αν κι η ίδια του είπε να ακούσει την καρδιά του κι αν θέλει να πάει σε νέα μουσικά μονοπάτια, ο Imat επέλεξε να πορευθεί στο σόου με την Έλενα Παπαρίζου.